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SANKO Üniversitesi’nde Hemşirelik Sempozyumu

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından “Geçmişten Günümüze Hemşirelikte Değerler-II” konulu sempozyum düzenlenecek.

SANKO Üniversitesi’nde Hemşirelik Sempozyumu

SANKO Üniversitesi’nde Hemşirelik Sempozyumu

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından “Geçmişten Günümüze Hemşirelikte Değerler-II” konulu sempozyum düzenlenecek.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 13:04

Hemşirelik Haftası etkinlikleri kapsamında 12 Mayıs Cuma günü 09.00-15.00 saatleri arasında SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonu’nda düzenlenecek sempozyumun açılış konuşmalarını SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Ovayolu yapacak.

Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Ovayolu, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Burçin Işık, SANKO Üniversitesi Hastanesi Eğitim Hemşiresi Uzm. Hemşire Esra Kelleci, SANKO Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı öğrencisi Nida Oturakçıibogil ve SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Leyla Polat, sempozyuma konuşmacı olarak katılım sağlayacak.

Sempozyumun oturum başkanlıklarını Prof. Dr. Nimet Ovayolu ve Uzm. Hemşire Ceylan Özyılmaz yapacak.

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SANKO Üniversitesi’nde Hemşirelik Sempozyumu
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