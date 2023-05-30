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SANKO Üniversitesi Romatoloji Sempozyumu Düzenleyecek
SANKO Üniversitesi Romatoloji Sempozyumu Düzenleyecek

SANKO’da Romatoloji Sempozyumu Düzenlendi!

SANKO Üniversitesi tarafından “1. SANKO Romatoloji Sempozyumu” düzenlendi. Sempozyum başkanı, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Kısacık, “Gaziantep ve çevre illerde düzenlenen en büyük ve katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği başarılı sempozyum gerçekleştirdik” dedi.

SANKO’da Romatoloji Sempozyumu Düzenlendi!

SANKO’da Romatoloji Sempozyumu Düzenlendi!

SANKO Üniversitesi tarafından “1. SANKO Romatoloji Sempozyumu” düzenlendi. Sempozyum başkanı, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Kısacık, “Gaziantep ve çevre illerde düzenlenen en büyük ve katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği başarılı sempozyum gerçekleştirdik” dedi.

30 Mayıs 2023 Salı 17:02

Prof. Dr. Kısacık, sempozyumda Türkiye’de alanında seçkin romatoloji uzmanları ile romatolojik rahatsızlıkları olan gerçek vakaları yorumlayarak, tanı ve tedavi yöntemlerine ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Sempozyuma, Gaziantep’in yanı sıra Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Diyarbakır’dan da katılım sağlandığını belirten Prof. Dr. Kısacık, “Artritlere Yaklaşım”, “Romatoid Artrit Eklem ve Eklem Dışı Bulgular”, “Spondiloartropatiler ve Ankilozan Spondilit”, “Psöriazis ve Psöriatik Artrit”, “Ailesel Akdeniz Ateşi ve Gut”, “Oral Aft-Üveit- Behçet Hastalığına Yaklaşım”, “Sistemik Lupus Eriematoz”, ile “Vaskülitler” konularında önemli bilgiler paylaşıldığını kaydetti.

Sempozyumun yoğun ilgi görmesinin kendilerine moral ve güç verdiğini ifade eden Prof. Dr. Kısacık, “Bir sonraki yıl çok daha büyük ve çok daha geniş katılımlı bir etkinlik düzenlemeyi planlıyoruz” diye konuştu.

PROF. DR. UMUT KALYONCU

Sempozyuma konuşmacı olarak katılan Hacettepe Üniversitesi Romatoloji Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Umut Kalyoncu ise öğrencilere kariyer yolculuğunu anlattı, yurtdışı deneyimlerini paylaştı.

Prof. Dr. Kalyoncu, “Mesleğimizi layıkıyla icra etmek için sürekli eğitimi esas almalı ve çok yönlü bilgiye sahip olabilmek adına mutlaka yurtdışında iyi bir merkezde çalışma fırsatı yakalamayız” ifadelerini kullandı.

PROF. DR. MEHMET SAYARLIOĞLU

Samsun Liv Hastanesi Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Sayarlıoğlu da romatolojik hastalıkların sık görülen hastalıklar olduğunu anımsatarak, hastalıklara geç tanı konulması durumunda iş gücü kaybı ve sakatlık gibi istenmeyen sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Sayarlıoğlu, ayrıca son 20 yılda romatizmal hastalıkların tedavisinde büyük gelişmelerin olduğunu ve yeni ilaçlarla tedavi hedeflerine çok daha kolay ulaşıldığını vurguladı.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen sempozyum, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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SANKO’da Romatoloji Sempozyumu Düzenlendi!
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