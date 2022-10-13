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Sanko’dan meme kanseri uyarısı!

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı / Meme ve Endokrin Cerrahisi’nden Prof. Dr. Göktürk Maralcan, meme kanserinin kadınlarda en sık rastlanan kanser olduğunu söyledi.

Sanko’dan meme kanseri uyarısı!

Sanko’dan meme kanseri uyarısı!

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı / Meme ve Endokrin Cerrahisi’nden Prof. Dr. Göktürk Maralcan, meme kanserinin kadınlarda en sık rastlanan kanser olduğunu söyledi.

13 Ekim 2022 Perşembe 16:55

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle bir açıklama yapan Prof. Dr. Maralcan, “Meme kanseri sistematik bir hastalıktır” dedi.

Meme kanserinin sistematik olmasının, memeden başlayıp başka organlara yayılabilmesi anlamına geldiğini ifade eden Prof. Dr. Maralcan, şunları kaydetti:

“Bu nedenle kadınların meme kanseri tarama testlerini ihmal etmemeleri, teşhisin erken konabilmesini ve zamanında tedaviyle başarılı sonuçlar almasını sağlayabilmektedir.”

MEME KANSERİ TARAMA TESTLERİ

Meme kanserinin erken teşhisinde tarama testlerinin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Maralcan, meme kanseri tarama testlerini ise şöyle sıraladı:

“ - Kendi kendine muayene yapmak,

- Meme cerrahına muayene olmak,

- Mamografi yaptırmak.”

Prof. Dr. Maralcan, “Bu tarama testlerine uyan kadınlar erken tanı sayesinde uzun ve sağlıklı bir yaşam sürebilecektir” diyerek sözlerini tamamladı.

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Sanko’dan Meme Kanseri Uyarısı!
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