Sanko’dan meme kanseri uyarısı!

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı / Meme ve Endokrin Cerrahisi’nden Prof. Dr. Göktürk Maralcan, meme kanserinin kadınlarda en sık rastlanan kanser olduğunu söyledi.