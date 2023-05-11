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SANKO’lu Nevin Ergun yılın sağlık kahramanı seçildi!

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR) Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen Engelsiz Ödül Töreninde “Yılın Sağlık Kahramanı” ödülüne değer görüldü.

SANKO’lu Nevin Ergun yılın sağlık kahramanı seçildi!

SANKO’lu Nevin Ergun yılın sağlık kahramanı seçildi!

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR) Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen Engelsiz Ödül Töreninde “Yılın Sağlık Kahramanı” ödülüne değer görüldü.

11 Mayıs 2023 Perşembe 12:01

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende ödülünü alan Prof. Dr. Ergun, “Kahraman sporcularımızın kahramanı olarak aldığım bu ödül benim için çok özel bir yere sahiptir” dedi.

Engelli sporları alanında 33 yıldır öncü olmaya çalıştığını ve bu hizmetlerine karşılık ilk defa ödül aldığını belirten Prof. Dr. Ergun, “1990 yılında Ankara’da yapılan spor şurasında ilk defa ‘Engelliler Spor Yapabilir’ bildirisiyle başladığım bu anlamlı yolculuğum bugüne kadar geldi” diye konuştu.

Prof. Dr. Ergun, “Bir Türk kadını, akademisyen ve bir anne olarak bu işin mutfağında çalıştığım ve bu ödüle layık görüldüğüm için onurlu ve gururluyum. Hayatta hiçbir engel spor yapmaya engel değildir. Yeter ki bu işi gönülden ve isteyerek yapalım” ifadelerini kullandı.

SANKO Üniversitesi FTR Bölümü olarak toplumda engelli bireylerin yeterlilikleri ve yetenekleri hakkında farkındalık oluşturmak ve bu konuda öğrencilerine gerekli eğitimi vermenin en büyük hedefleri arasında yer aldığını vurgulayan Prof. Dr. Ergun, bu bilinçle kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde hareket etmeyi ve toplum sağlığını korumaya yönelik yapılan tüm çalışmaları önemseyip destek verdiklerine dikkat çekti.

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SANKO’lu Nevin Ergun Yılın Sağlık Kahramanı Seçildi!
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