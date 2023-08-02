Türk Böbrek Vakfı Kahramanmaraş’ta diyaliz merkezi açtı!

Açılış törenine, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Kibar, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, ve Vakıf yetkililerinin yanısıra, protokol üyeleri, öğretim elemanları, KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi yönetici ve çalışanları katıldı.

Tesisin açılış konuşmasını Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici yaptı.

Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici “Türk Böbrek Vakfı’nın değerli Başkanı Sayın Timur Erk, nam-ı değer böbrek dede ve vakfımızın değerli üyeleri şehrimize hoş geldiniz. Bu güzel tesisin her aşamasında emeği geçenlere ve hayırsever bağışçılarımıza şehrim adına teşekkür ederim. Depremde birçok canımızı kaybettik. Yaralılarımızın tedavisini gerçekleştirdik. Şehir olarak yaralarımızı sarmaya da devam ediyoruz. Bu uğurda bizlere destek olan sizlere minnet borçluyuz. Sağlık alanında son 20 yılda önemli işlere imza attık. Pandemi döneminde yapılan sağlık yatırımlarının önemli yararlarını da gördük. Ülkemizin ihtiyacı olan sağlık yatırımları aksamadan devam etmektedir. Şehrimizde sağlık alanında yapılacak çok işimiz var. Depremle birlikte hasar alan binalarımızı yeniden inşa edeceğiz. 250 yataklı acil durum hastanesi ve 850 yataklı yeni bir şehir hastanesi inşa etmek için sağlam zemin arayışı içerisindeyiz. Özellikle belirtmek isterim ki KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemiz deprem anından itibaren önemli hizmetleri yerine getirdi. Bu vesile ile KSÜ ailesini tebrik ederim. Bu gün açılışını yaptığımız tesisin hastalarımıza şifa olmasını dilerim.” dedi.

Açılış konuşmaları için kürsüye gelen KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım “Bilindiği üzere 6 Şubat’ta büyük bir felaket yaşadık. Bu felakette büyük acılarla birlikte büyük mutluluklar da duyduk. Binlerce canımızı toprağa verirken tarifsiz acılar yaşıyorduk. Ama deprem enkazından gelen hayata tutunma haberleriyle de sevinç gözyaşlarına boğuluyorduk. Bununla birlikte enkazdan sağ çıkanlarımız için çok dikkatli olmalıydık. Hayatta kalan kardeşlerimizin hayati risk taşımamaları için sıra bizdeydi. Uzuv kaybından, iç kanamalara, böbrek yetmezliğine kadar pek çok risk vardı önümüzde. Deprem zamanında hizmet veren tek hemodiyaliz ünitesi de Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemizdeydi. Sağlık personelimiz üstün bir gayret gösterdi.

Bu vesile ile hastane çalışanlarımızın hepsine tek tek teşekkür ederim. Kahramanmaraş’ımızdaki diyaliz merkezi ihtiyacını önemli oranda karşılayacak olan hemodiyaliz ünitemiz, Türk Böbrek Vakfının imkânlarıyla ve toplam 10 milyon TL maliyetle kurulmuştur. 15 hemodiyaliz cihazı altyapılı, fiilî 10 cihaz ve yatak konulan Merkezimiz haftada 50’den fazla hastaya hizmet verilebilecektir. Devletimizin tüm imkânları ile depremden sonra yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Sivil toplum örgütlerimizi de milletimizin yanında görmeye ihtiyacımız var. Deprem sonrasında üniversitemizde sivil toplum kuruluşları tarafından kurulması planlanan çeşitli ünitelerde var. Bu ünitelerin kurulmasında en hızlı davranan Türk Böbrek Vakfımız oldu. Sağ olsunlar çok kısa sürede bu üniteyi tamamladılar. Vakıf ruhuyla fedakârca çalışarak bizlere bu tesisi kazandırdılar. Kendilerine çok teşekkür eder, diyaliz merkezinin hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Türk Böbrek Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Timur Erk ise tesisin kurulmasında emeği geçen LionsDeutschland Vakfı, Rotem Kimyevi Maddeler A.Ş. ve LİSES Vakfı temsilcilerine teşekkür ederek başladığı konuşmasına Türk Böbrek Vakfı’nın tarihçesinden ve faaliyetlerinden bilgiler vererek devam etti. Başkan Timur Erk Türk Böbrek Vakfı olarak, 17 Ağustos 1999 yılında yaşanan depremlerde de önemli görevler ifa ettiklerini belirtti. Özellikle 6 Şubat tarihinde yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde diyaliz hastalarının tedavi merkezlerine ulaşımını sağlamak için sürekli sahada görev yaparak yaklaşık 500 hastanın tedavisine katkı sağladıklarını bununla birlikte deprem bölgesine gıda ve tıbbi malzemelerde ulaştırdıklarını dile getirdi. Başkan Timur Erk konuşmasında “Depremden kısa bir süre sonra başladığımız bu tesisi 3 buçuk ay gibi kısa bir zamanda hizmete almanın gururunu yaşıyoruz. Türk Böbrek Vakfının ülkemizin değişik yerlerinde sağlık ve eğitim yatırımları oldu. Buradan sonraki durağımız Hatay. Hatay’da bir anaokulu yapma girişimimiz oldu. Açılışını yaptığımız bu tesisin hayırlı olmasını diliyor, 6 Şubat’ta kaybettiğimiz vatandaşlarımızın manevi huzurunda onları saygıyla anıyorum.” dedi.

Açılış konuşmasında söz alan KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi DahiliTıp Bilimleri Bölümü Nefroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özkan Güngör “6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde bir kez daha tecrübe ettik ki enkazdan sağ kurtulanlara ve kronik diyaliz hastalarına sunulan diyaliz hizmeti ertelenemeyecek kadar hayati bir öneme sahip. Deprem anından itibaren KSÜ Uygulama ve Araştırma Hastanemizde aralıksız diyaliz hizmeti veren tek sağlık kuruluşuyduk. Çok sayıda hastanın hayata tutunmasına vesile olduk. Üniversitemiz ve Sağlık Bakanlığının girişimleri ile Türk Böbrek Vakfı’nın özverili çalışmaları sonucu KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemizin bahçesine inşa ettiği diyaliz merkezi, gayet geniş, ferah ve teknolojik ekipmanlara sahip. Tesisin faaliyete geçmesi ile birlikte bölgemizde diyaliz hastalarının ihtiyaç duyduğu önemli bir eksiklik giderilmiş olacak. Böylesi bir tesisi bugün hizmete açmanın gururunu yaşıyoruz. Türk Böbrek Vakfımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederim.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici ve KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Türk Böbrek Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Timur Erk’e plaket takdiminde bulundu.

Törende KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ile Türk Böbrek Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Timur Erk tesisin devir teslim tutanağını imzaladılar.

Tören kapsamında Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk tesisin yapımında ve maddi kaynakların bağışçılardan toplanmasında emeği geçen LionsDeutschland Vakıf, Rotem Kimyevi Maddeler A.Ş. ve LİSES Vakfı temsilcilerine plaket takdim etti.

Açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri diyaliz ünitesini gezerek tesis hakkında bilgiler aldı.

Ayrıca tören öncesiTürk Böbrek Vakfı Mütevelli Heyeti, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ile Rektörlük makamındabir araya geldi. Görüşmede Rektör Yasım Türk Böbrek Vakfı Mütevelli Heyetine Kahramanmaraş’ın simgesi ceviz oyma sandık ve bakır işi süslemelerin olduğu hediye takdiminde bulundu.