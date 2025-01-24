Yayında gündemi değerlendiren Balcıoğlu, konuşmasının başında Bolu’da meydana gelen otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı diledi.

Balcıoğlu, açıklamalarında Donald Trump’ın gündemdeki etkilerinden bahsetti.

Trump'ın, dünya çapında tanınan bir figür olduğunu vurgulayan Balcıoğlu, "Amerikan genel yapısı içinde dostu ya da düşmanı olmayan birisi. Tek amacı, sisteminden dolayı zarar gören insanlara çözüm bulmak" dedi.

2001 yılında yaşanan mortgage krizine atıfta bulunan Balcıoğlu, "Hiçbir suçumuz ve katkımız olmamasına rağmen tüm dünya, Amerika'dan etkileniyor. Biz de etkileniyoruz. Bu nedenle Trump’ın neler yapacağını merakla bekliyoruz. Ancak bu dönem daha sakin bir tutum sergileyeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Burada her zaman her şeyin olabileceği bir dünya var" diyen Balcıoğlu, esnafların durumu hakkında da bilgi verdi.

Deprem bölgelerinde mücbir sebebin küçük esnaflar için uzatmaların neredeyse %10 oranında etki yarattığını kaydeden Balcıoğlu, bu ay sonunda yürürlüğe girecek yeni yasa ile insanların borçlarını 6 aylık dönemler halinde iki yıl boyunca ödeyeceği bilgisini paylaştı.

Deprem nedeniyle işlerini kaybetmiş olanların borçlarını ödeyecek durumda olmadığını vurgulayan Balcıoğlu, yaşanan zorlukların yatırım yapmayı da zorlaştırdığını dile getirdi.

Merkez Bankası’nın faiz kararına dair değerlendirmelerde bulunan Balcıoğlu, "Faiz oranının 250 baz puan düşmesi herkes tarafından kabul görse de, merkez bankasının metinleriyle ilgili belirsizlikler devam ediyor. Herkes farklı şeyler anlamaya çalışıyor" şeklinde konuştu.

“Ekonomi İstikrarı İçin Tüm Unsurların Birlikte Kontrol Altında Olması Gerekiyor”

“Ekonomi, tek bacaklı bir yapı değil, dört sağlam bacağı olması gereken bir masa gibi değerlendirilmelidir” diyen BLC Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, mevcut ekonomik veriler üzerinde önemli değerlendirmelerde bulundu. Balcıoğlu, emtia fiyatlarının yılbaşından bu yana %5'in üzerinde artış gösterdiğini aktarırken, artan asgari ücret ve yeniden değerlemelerin de etkileri olduğunu belirtti.

Yüksek enflasyon hedeflerine rağmen, enflasyonun yükselmeye devam ettiğinin altını çizen Balcıoğlu, merkezi yönetimin bütçesinin %52.6 açık vermesine dikkat çekti.

Yıllık faiz giderlerinin %88.3 oranında arttığını vurgulayarak, bu durumun geçmişteki kur korumalı mevduat uygulamasından kaynaklandığını ifade etti. "Bu uygulama neyin nesi? Ne zaman başladı, ne zaman bitti? Bunu bilen kimse yok" diyen Balcıoğlu, sadece faiz indirimlerinin enflasyonu düşürmekte yetersiz kalacağını belirtti.

Sektörlerinin zorluklarını da dile getiren Balcıoğlu, tekstil sektöründe yaşanan rekabet sıkıntılarına vurgu yaptı.

"Fransa ve İtalya'nın gerisindeyiz. Bu ülkeler bizden daha uygun fiyatlar verebiliyor" diyerek, Türk tekstil ürünlerine yönelik pazar kaybının tehdit edici olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan ile geçmişte yaşadıkları ticari ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Balcıoğlu, Çin’in rekabet gücüne karşı daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Balcıoğlu, Türkiye'deki tüketici güven endeksindeki düşüşün ihracat üzerindeki etkilerini de dile getirirken, bütçe açığının kapatılmasının yolunun vergileri artırmaktan geçtiğini ifade etti.

Ekonomi ile ilgili güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini belirten Balcıoğlu, Merkez Bankası'nın mevcut politikalarının gözden geçirilmesini önerdi.

Son olarak, kamu maliyesinin disiplin altına alınmasının önemini vurgulayan Balcıoğlu, tüm ekonomik unsurların bir bütün olarak kontrol edilmesi halinde mevcut krizlerin üstesinden gelinebileceğini belirterek, "Daha önce de benzer zorluklarla karşılaştık ve bunları aşmayı bildik" dedi.