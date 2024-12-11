Yolun mevcut genişliği 6 metreden 16 metreye çıkarılırken bölgede araç yoğunluğunun önemli ölçüde azaltılması ve sürücülere daha güvenli seyahat imkânı sunulması hedefleniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımı rahatlatmak ve modern bir altyapı sunmak amacıyla başlattığı Sarayaltı-Kale Bağlantı Yolu Projesi’nde yoğun bir çalışma temposu sürdürüyor.

250 Milyon TL’lik dev yatırımla hayata geçirilen proje, şehir merkezinde alternatif ulaşım güzergâhları sunarak trafik akışını önemli ölçüde iyileştirmeyi hedefliyor. Sarayaltı bölgesinden başlayarak Tarihi Maraş Kalesi’ne kadar uzananbağlantı yolu, Trabzon ve Şeyh Adil Caddelerine alternatif olarak planlandı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gece gündüz yürütülen çalışmalarla yolun mevcut genişliği 6 metreden 16 metreye çıkarılıyor. Bu genişletme işlemi, bölgedeki araç yoğunluğunu önemli ölçüde azaltmayı ve sürücülere daha güvenli bir seyahat imkânı sunmayı amaçlıyor.

Yeni Kavşak ve Refüj Planlaması

Yol genişletme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Ulaşım Dairesi Başkanlığı, güzergahta modern kavşak ve refüj düzenlemeleri yapacak. Bu düzenlemeler, trafik akışını optimize ederek bölgenin ulaşım altyapısını daha işlevsel hale getirecek. Proje kapsamında, şehir merkezine bağlanan Şekerli Caddesi de yeniden yapılandırılarak önemli bir arter haline getirilecek. Şekerli Caddesi’nin ulaşım ağındaki bu stratejik rolü, hem günlük trafik akışını kolaylaştıracak hem de bölgedeki ekonomik ve sosyal hareketliliği artıracak.

Şehir Merkezinde Çok Daha Konforlu ve Güvenli Ulaşım

Projenin şehir merkezinde trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacağını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Şehrimizin ulaşım altyapısını modernize etmek ve vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak adına önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Sarayaltı bölgesinden Tarihi Maraş Kalesi’ne uzanan bağlantı yolu, şehir merkezimizin trafik sorununa kalıcı bir çözüm sunacak. Çalışmalarımız gece gündüz demeden devam ediyor. Yol genişliğini 16 metreye çıkararak bölgedeki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getiriyoruz. Bunun yanı sıra modern kavşak ve refüj düzenlemeleriyle trafik akışını optimize edeceğiz. 250 Milyon TL’lik bu büyük yatırımla, sadece ulaşım değil, şehir estetiği açısından da önemli bir adım atıyoruz. Yeni sanat yapılarıyla hem bölgenin çehresini değiştirecek hem de şehrimizin estetik değerine katkıda bulunacağız. Kahramanmaraş’ımız için gece gündüz çalışmaya, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Projemizin tamamlanmasıyla, hemşehrilerimiz çok daha modern ve işlevsel bir ulaşım altyapısına kavuşmuş olacak” cümlelerini kaydetti.