Türkiye Sigorta Birliği, DASK Yönetim Kurulu ve sigorta sektörünün önde gelen temsilcilerinin yer aldığı etkinlikte, sigorta sektöründeki güncel gelişmeler, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Panelin moderatörlüğünü NTV Bakış Programı Sunucusu Noyan Doğan üstlenirken, KMTSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hikmet Gümüşer, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen,TSB Başkan Vekili Ahmet Yaşar,TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut ve DASK Genel Sekreteri Serpil Günay panelist olarakkatıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mehmet Beşen’in de katıldığı panelde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından sigorta sektörünün üstlendiği rol, hasar tespit süreçleri, sigorta bilincinin artırılması ve iş dünyasının sigorta sistemlerinden daha etkin yararlanması gibi konular masaya yatırıldı.



Deprem sonrası süreçte sigorta sistemlerinin nasıl devreye girdiği, sektörün yaşadığı zorluklar ve atılması gereken adımlar detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılar, sektör temsilcilerine doğrudan sorular yönelterek merak ettikleri konular hakkında bilgi aldı.

Sigorta sektörünün önde gelen isimleri ise doğal afet sigortalarının kapsamı ve hasar ödeme süreçleri hakkında detaylı bilgiler sundu. Deprem sonrası sigorta bilincinin artırılmasının önemi vurgulanarak, sektörün afet yönetiminde oynadığı kritik rol üzerinde duruldu.

Kahramanmaraş iş dünyası ve sigorta sektörünü bir araya getiren panel, katılımcılar tarafından büyük ilgiyle takip edildi.