Şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş, kültür ve sanat dolu günlere hazırlanıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenecek Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, 17 – 26 Ekim tarihleri arasında kapılarını kitapseverlere açıyor. Anadolu’nun en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan organizasyon, on gün boyunca şehre kültürel bir şölen yaşatacak. 400 yazar, 150 yayınevi, 50 söyleşi ve 400 imza programı ile dopdolu bir takvim hazırlanan fuarda, kitap tutkunlarını her yaş ve ilgi alanına hitap eden binlerce eser bekliyor.

Binlerce Eser, Yüzlerce Yazar Aynı Çatı Altında

Türkiye’nin dört bir yanından yayınevleri ve yazarların katılacağı fuarda, edebiyattan tarihe, sanattan akademik yayınlara, çocuk ve gençlik kitaplarından klasik eserlere kadar uzanan geniş bir yelpazede binlerce kitap okuyucularla buluşacak. Fuar, hem edebiyat dünyasının nabzını tutacak hem de yazar ve okurların buluştuğu, fikir alışverişinde bulunduğu bir kültür köprüsü işlevi görecek.

Söyleşiler, İmza Günleri ve Kültürel Etkinliklerle Dolu Takvim

Fuar kapsamında düzenlenecek söyleşiler ve imza günleriyle birbirinden değerli yazarlar okurlarıyla bir araya gelecek. 18 Ekim Cumartesi günü; Sadık Yalsızuçanlar, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, Türkiye’nin eski ABD Büyükelçisi Hasan Murat Ercan, Uğur Batı, Hakan Toytok, Mehmet Ali Bulut, Mehmet Cemil, Selahattin Yusuf ve Murat Çulha okurlarla buluşacak. 19 Ekim Pazar günü; Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci, Mehmet Ercan, İrem Oturaklıoğlu Kaya, Süleyman Arslantaş ve Ahmet Taşağıl fuar ziyaretçileriyle bir araya gelecek. 20 Ekim Pazartesi, Mehmet Işık ve Güray Süngü kitapseverlerle buluşacak. 21 Ekim Salı günü, Bestami Yazgan ve Tarık Tufan söyleşi ve imza programında yer alacak. 22 Ekim Çarşamba; Ali Ural, Yiğit Recep Efe, Melih Tuğtağ ve Mehmet Teber KAFUM sahnesinde okurlarla bir araya gelecek. 23 Ekim Perşembe; Ayşegül Sözen Dağ, Salih Zengin ve Tufan Gündüz, edebiyat dolu bir gün yaşatacak. 24 Ekim Cuma, Şermin Yaşar ve Bilal Sami Gökdemir, düzenlenecek söyleşide kitapseverlerle buluşacak. 25 Ekim Cumartesi; Kenan Yaşar, Ümit Rona, “Gri Koç” olarak bilinen Gökhan Müftüoğlu, Yunus Develi, Altay Cem Meriç ve Mustafa Armağan fuarda sahne alacak. 26 Ekim Pazar ise; Kahraman Tazeoğlu, Mehmet Sabri Genç, Taha Kılınç, Sertaç Abi ve Yusuf Kaplan, fuarın son gününde sevenleriyle buluşarak etkinliğe veda edecek.

Kahramanmaraş, Kitabın Kalbi Olacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 10. Uluslararası Kitap Fuarı’yla şehri kitapla, yazarla ve okurla buluşturacak. 10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, yalnızca bir fuar değil; aynı zamanda şiirin, düşüncenin ve sanatın yeniden hayat bulduğu bir kültür buluşması olacak. Binlerce eserin, yüzlerce yazarın ve yüz binlerce ziyaretçinin bir araya geleceği etkinlikte, edebiyatın kalbi bir kez daha Kahramanmaraş’ta atacak. Büyükşehir Belediyesi, 17 – 26 Ekim tarihleri arasında KAFUM’da düzenlenecek bu büyük kitap şölenine tüm vatandaşları davet etti.