Ak Parti’nin Sevilen Siması Cüneyt Doğan, Milletvekili Aday Adayı Oldu

Yaklaşık 14 yıldır AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcılığı görevini başarıyla yürüten Cüneyt Doğan, görevinden istifa ederek Milletvekili Aday Adayı oldu.

14 Mayıs 2023 Tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için görevinden istifa eden Doğan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kerem Erdoğan ve Cihangir Bağrıaçık’a Milletvekilliği Aday Adaylığı dilekçesini teslim etti.

Başvuru sonrası açıklama yapan AK Parti Milletvekili Aday Adayı Cüneyt Doğan: “Öncelikle asrın felaketi olarak nitelendirilen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Önceliğimiz her ne kadar deprem olsa da hayatın rutin akışı devam ediyor. Bu vesileyle uzun zamandır hiçbir karşılık beklemeden hizmet ettiğimiz ak kadrolarda, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet edebilmek için Milletvekili Aday Adayı oldum.

Bu zorlu süreçte Kahramanmaraşlı bir birey olarak şehrimize hizmet etmekten mutluluk duyuyorum. Yaralarımızın sarılmasında canla, başla çalışacağız. Türkiye için hemen şimdi sloganıyla çıktığımız bu kotlu yolculukta hep birlikte Türkiye’nin yüzyılını inşa edeceğiz. Kahramanmaraş’ı, bu kadim şehri tarihine uygun yeniden inşa etmek için hep birlikte çalışacağız.” İfadelerine yer verdi.

Cüneyt Doğan kimdir?

1969 yılında dünyaya gelen Cüneyt Doğan, Muallim Hayrullah Efendi İlkokulu, Gazi Orta Okulu ve Kahramanmaraş Lisesinde eğitimlerini tamamladı. 1988 yılında Gaziantep Üniversitesi Kahramanmaraş Meslek Yüksek Okulu İktisadi İdari Program İşletmecilik Bölümünü kazanan Doğan, 1990 yılında bölüm 2’ncisi olarak mezun oldu. 1991 Yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini kazanan Doğan, 1995 yılında mezun oldu.

İş hayatı

1990 Yılında Kahramanmaraş’ta iş hayatına bir bilgisayar firmasında başlayan Cüneyt Doğan, 1991 Yılında Ankara’da bir inşaat firmasında finans ve muhasebe departmanlarında 5 yıl süreyle hizmet verdi.

1996 yılında vatani görevini tamamlayan Doğan, Kahramanmaraş’a dönerek bilişim sektöründe faaliyet gösteren bir firmada muhasebe ve finans sorumlusu olarak görev yaptı.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajını 1999 yılında tamamlayarak 2001 yılında TÜRMOB tarafından düzenlenen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavını kazanarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik unvanını almaya hak kazandı. Bu sürede bilişim firmasında 2003 yılı sonuna kadar çalışamaya devam eden Doğan, 01.01.2004 tarihi itibariyle Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik bürosunu açarak Kahramanmaraş’ta hizmet vermeye başladı.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik hizmeti verirken Kamu Gözetim Kurumu tarafından 2013 yılında açılan Bağımsız Denetçi Sınavını kazanarak Bağımsız Denetçi unvanını aldı.

Siyasi hayatı

14 Ağustos 2001 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan Adalet ve Kalkınma Partisinde gönüllü olarak çalışan Cüneyt Doğan, 2009 yılında gerçekleştirilen 3’üncü Kahramanmaraş İl Olağan Kongresinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başladı.

Cüneyt Doğan, 2009 yılında AK Parti tarafından düzenlenen Siyaset Akademisi Eğitimlerini tamamladı.

2009 yılı sonlarına doğru AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı ve İl Sekreterliği görevini üstlenen Doğan, 2013 yılı itibariyle İdari ve Mali İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev yaparken, 2018 yılında Çağlayancerit İlçe Koordinatörlüğü görevi yürütmeye başladı. 2021 yılına kadar ilçe koordinatörlüğü görevini sürdüren Doğan, halen AK Parti Kahramanmaraş İdari ve Mali İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Siyasi ve iş hayatını başarılı bir şekilde sürdüren Doğan, 2016 yılında Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümünü 2 yılda tamamlayarak eğitim hayatını taçlandırdı.

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci dönem Milletvekilliği için partisinde bulunduğu görevden istifa eden Cüneyt Doğan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adayı oldu.

Cüneyt Doğan, evli ve 1 çocuk babasıdır.