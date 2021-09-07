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Ali Öztunç, başkan Güngör'e seslendi

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinin Bozarmut köyünün su sorunu olduğunu söyleyen Öztunç, çözüm için belediye başkanına seslendi.

Ali Öztunç, başkan Güngör'e seslendi

Ali Öztunç, başkan Güngör'e seslendi

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinin Bozarmut köyünün su sorunu olduğunu söyleyen Öztunç, çözüm için belediye başkanına seslendi.

07 Eylül 2021 Salı 10:13
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinin Bozarmut köyünde su olmadığını açıklayarak, 31 Mart yerel seçimlerinde rakibi olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e köylünün sorunu çözme çağrısında bulundu.

Mahallede su olduğunu ancak mahalleli yerine birkaç kişiye gittiğini iddia eden Öztunç, “Su havzası en yüksek illerden olan Kahramanmaraş’ta, bu çağda, bu mahallede su sıkıntısı var. Su olmadığı için değil su var da mahallenin suyu birkaç kişiye gidiyor” dedi.

Öztunç, şunları belirtti:

“Vatandaş su sıkıntısı yaşıyor. Bu çağda bunun yapılması vicdana sığmaz, yanlıştır. Buna isyan ediyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı adamcılık yapmayı bıraksın. Vatandaştan oy istedi, benle yarıştı. Rakiptik. Vatandaş dedi ki ‘Sen ol’ dedi. Bana ‘Sen otur yerine’ dediler. Peki dedik, başımızla beraber dedik. Seçildin, herkesin belediye başkanı ol. Üstelik bu mahalle sana oy verdi. Senin kalen kalen. Sana oy veren insanlara bunu yapıyorsun. Bu zulümdür. Ayıptır. Günahtır. Ey Hayrettin Güngör, gel bu mahalleye sorununu dinle. Şu lüks yerlerde gezmeyi bırak da birazcık halkın arasına in. Köy yerlerine gel, taşraya biraz gel. Burada bu vatandaşın sorununu gör. Bir meclis üyene hizmet için koca bir köye haksızlık yapmaktan vazgeç.”

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