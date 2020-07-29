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Başkan Debgici, ‘Gönül seferliği’ kampanyasına davet etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu ‘Gönül Seferliği’ kampanyasına AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici’de destek verdi.

Başkan Debgici, ‘Gönül seferliği’ kampanyasına davet etti

Başkan Debgici, ‘Gönül seferliği’ kampanyasına davet etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu ‘Gönül Seferliği’ kampanyasına AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici’de destek verdi.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:39

Kameralar karşısına geçen Başkan Debgici, Kahramanmaraşlıları dünyanın en büyük sivil toplum hareketine katılmaya davet etti.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici konuşmasında: “Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu ‘Gönül Seferberliği’ kampanyası ile birlikte AK Parti teşkilatlarımız Kahramanmaraş’ta da olduğu gibi sizlerle hemhal oluyorlar. Her zaman olduğu gibi gayretle çalışmalarını yapıyorlar. Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız, meclis üyelerimiz, Kadın kolları, gençlik kolları, ana kademe üyelerimiz, mahalle başkanlarımız hülasa AK Parti ailesinin tamamı her zaman olduğu gibi yine sizlerle beraber.

AK Parti teşkilatları dünyadaki en büyük siyasi hareket olarak, en büyük sivil toplum hareketi olarak her zaman olduğu gibi en önde yer almıştır. İnşallah üye sayımızı sizlerin de katılımıyla daha da arttıracağız. Bu sebepledir ki tüm teşkilatlarımız sahada pandemi sürecinin tedbirlerine uyarak, maske takarak, mesafeye dikkat ederek temizliğine dikkat ederek sizlere birer birer hemhal oluyorlar. Bizlerde yine o kardeşlerimizle birlikte szileri il ve ilçe binalarımıza bir çay içmeye, bir kahve içmeye ve sizleri partimize üye yapmak için davet etmek istiyorum.

Biz hep beraber Türkiye’yiz, hep beraber Kahramanmaraş’ız ve inandığımız yolda yürümeye her zaman olduğu gibi devam edeceğiz. Sadece dikkat etmemiz gereken maalesef içerisinde bulunduğumuz bu salgın döneminde tedbirlere ve resmi makamlardan açıklanan tüm uyarılara uymanızdır.

Hamdolsun ki Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye her zaman olduğu gibi tüm tedbirlerini almış ve dünyaya örnek olmuş lider olmuştur. Bu anlamda Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyor hepinize saygılar sunuyorum.” İfadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal DebgiciGönül Seferliği’ KampanyasıKahramanmaraş
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