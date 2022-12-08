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CHP’li Öztunç, ‘Bin öğrencisi olan okullara bile sadece 4,500 tl bütçe gönderildi!’

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in Plan ve Bütçe Komisyonunda ‘tüm okullara bütçe gönderildiği’ yönündeki beyanı üzerine konuya dair gerçekleri kamuoyuyla paylaşan CHP’li Ali Öztunç, bin öğrencisi olan okullara dahi sadece 4.500 TL bütçe gönderildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

CHP’li Öztunç, ‘Bin öğrencisi olan okullara bile sadece 4,500 tl bütçe gönderildi!’

CHP’li Öztunç, ‘Bin öğrencisi olan okullara bile sadece 4,500 tl bütçe gönderildi!’

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in Plan ve Bütçe Komisyonunda ‘tüm okullara bütçe gönderildiği’ yönündeki beyanı üzerine konuya dair gerçekleri kamuoyuyla paylaşan CHP’li Ali Öztunç, bin öğrencisi olan okullara dahi sadece 4.500 TL bütçe gönderildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

08 Aralık 2022 Perşembe 14:54

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Bakan Mahmut Özer’in Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamalarla sahadaki gerçeklerin aynı olmaması üzerine, yaşanan çelişkiye dikkat çekmek ve Bakan Özer’den yazılı olarak yanıt almak için Meclis Başkanlığı’na soru önergesi sundu.

Ali Öztunç önergesinde, “Plan ve Bütçe Komisyonunda tüm okullara bütçe gönderildiği yönünde açıklamalarınız bulunmaktadır. Yaptığımız araştırmaya göre yaklaşık bin öğrencisi olan okullara bile sadece 4.500 TL bütçe gönderildiği tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Öztunç’un Bakan Özer’den yanıt beklediği sorular şu şekilde oldu:

- 2022-2023 eğitim öğretim yılı için hangi okullara (okul bazında) ne kadar bütçe gönderilmiştir?

- Okullarda toplam kadrolu kaç temizlik görevlisi bulunmaktadır?

- Kadrolu temizlik görevlisi olmayan ve bin öğrencisi olan bir okulda en az 5 temizlik görevlisi çalıştırılmaktadır. Okul yönetimleri bu temizlik personelinin ücretlerini nasıl karşılamaktadır?

- Bütçe olmadığı için Okul Aile Birlikleri üzerinden toplamda kaç temizlik ve güvenlik görevlisi çalıştırılmaktadır?

- Güvenlik görevlisi olmadığı için okul önlerinde yaşanan olaylar artmıştır. Tüm okullarda kadrolu güvenlik görevlisi var mıdır? Yok ise okullardaki güvenlik görevlisi açığını gidermek için güvenlik görevlisi alımı ile ilgili her hangi bir çalışmanız bulunmakta mıdır?

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CHP’li Öztunç‘Bin öğrencisi Olan Okullara Bile Sadece 4500 Tl Bütçe Gönderildi!’
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