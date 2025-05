CHP’li Ali Öztunç yaptığı yazılı açıklamada; İş-Kur verilerine göre bu yılın ilk dört aylık döneminde, İşsizlik Fonundan işsizlik ödeneği alabilmek umuduyla İş-Kur’a başvuranların sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 69 bin 242 kişi artarak 582 bin 656’ya yükseldiğini, her ay ortalama en az 146 bin kişinin işten çıkarıldığını belirtti. 2025 Yılının ilk üç ayında İşsizlik Sigortası Fonundan toplam 61,5 milyar lira harcama yapıldığına dikkat çeken Öztunç, “Bu harcamanın yalnızca 21,8 milyar lirası yani 3/1’i işsizlik ödeneği alanlara yapılan ödemeler ile bunlar adına yapılan genel sağlık sigortası primi ve damga vergisi ödemelerinden oluşuyor. Asgari ücretten damga vergisi almayan devlet, işsizlik ödeneğinden damga vergisi almaya devam ediyor. Bunu anlamak ve kabul etmek mümkün değil. Vergi geliri olandan alınır. İşini, aşını kaybetmiş insandan vergi mi alınır. İşsizlik ödeneğinden damga vergisi hemen kaldırılmalıdır“dedi.

İŞSİZLİK FONU İŞVERENE

İşsizlik Fonu toplam varlıklarının değeri bugün 427,5 milyar liraya yükseldiğini belirten Öztunç, “Fon varlıklarının tamamına yakını hazinenin iç borçlanma kağıtlarında tutuluyor, yani işsizlik fonu devlete borç veriyor. Fondan ilk üç ayda işverenlere yapılan teşvik ve destek ödemeleri 21,1 milyar lirayı bulurken, işbaşı eğitim programı adıyla yine işverenler adına yapılan ödemeler de 7,7 milyar liraya ulaştı. Aktif işgücü programları için de 9,7 milyar lira harcandı. Fondan yapılan harcamaların sadece yüzde 35’i doğrudan işsizlere giderken diğer yüzde 65’i ise başka alanlarda kullanılıyor, işverene gidiyor.

AKP İŞ YARATAMIYOR TÜRKİYE GENÇLERİNİ KAYBEDİYOR

Öztunç; 2024 yılının aynı çeyreğinde 3 milyon 853 bin kişi olan umutsuzların (iş bulma umudu kalmamış kişiler) sayısı bu yıl aynı çeyrekte 5 milyon 181 bin kişiye ulaştığını belirterek şunları söyledi:

“İşsizler, zamana bağlı eksik istihdamdakiler ve umutsuzların toplamından oluşan TÜİK’in‘âtıl işgücü’ olarak tanımladığı ve kamuoyunda gerçek işsiz olarak bilinen işsizlerin sayısı 11 milyon 771 kişiye çıktı. Bu rakam geçen geçen yılın aynı çeyreğine göre 1 milyon 771 bin kişi arttı. Bu çok ciddi bir rakam. İşsizlik alarm veriyor ama AKP’nin sokağı gördüğü yok. DİSK’in raporuna göre, 15-24 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 60,5'iistihdam dışında. Yani Her 10 gençten 6'sı istihdama katılamıyor. Her 4 gençten 1’i, yani 4 milyon 676 bin genç ne çalışıyor ne okula gidiyor.Üniversite mezunu her 4 gençten 1’i işsiz. AKP’nin yanlış politikaları nedeniyle yeni istihdam yaratılamıyor, işsizlik büyüyor, Türkiye gençlerini kaybediyor, geleceğini kaybediyor”

DÖRT AYDA EN AZ 583 BİN KİŞİ İŞİNDEN ÇIKARILDI

“İş-Kur’un verilerine göre de bu yılın ilk dört aylık döneminde, işinden çıkarıldığı için İşsizlik Fonundan işsizlik ödeneği alabilmek umuduyla İş-Kur’a başvuranların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 69 bin 242 kişi artarak 582 bin 656’ya yükseldiğini söyleyen Öztunç,TÜİK'in yayımladığı verilere göre emeklilerin dörtte üçü iş arıyor, yaşlılık aylığı alan 12 milyon 150 bin emeklinin 8 milyon 248 bini çalışmaya devam ediyor ya da iş arıyor. Buna göre her ay ortalama en az 146 bin kişi işinden çıkarılıyor” dedi.