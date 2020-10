Davutoğlu, Kahramanmaraş’tan iktidara yüklendi

Geçtiğimiz hafta içinde Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nı eleştiren Gelecek Partisi lideri, Albayrak’ı ‘ekonomi dahisi’ diye nitelerken “Geçen hafta ekonomi dahisinin açıkladığı Yeni Ekonomi Programının en büyük hedefi 13 yıl öncenin kişi başına milli gelir düzeyini yakalamak.” diye konuştu. Davutoğlu’nun salvolarından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da nasibini aldı. Davutoğlu, Selçuk’a “Siz bir PR şirketinin reklam yüzü filan değilsiniz. Siz bu ülkenin geleceğini inşa edecek 20 milyondan fazla çocuğun eğitiminden sorumlusunuz” diye seslendi.

İşte Ahmet Davutoğlu’nun, partisinin Kahramanmaraş İl Kongresi’nde yaptığı konuşmadan öne çıkan satır başları:

3Y ile mücadele edeceğiz diye yola çıktınız. Geçtik 3Y’yi. Sorsak sayamazsınız artık. 3Y’yi geride bırakacak dev bir Y icat ettiniz. Yolsuzluk, Yoksulluk ve Yasaklar sizin bu dev ve en tehlikeli Yeni Y’niz karşısında masum kalmaya başladı. Şimdi sadece büyük ve yeni bir Y’niz var: Yalan, Yalan, Yalan.

Allah millete yardım etsin; 2023 kişi başına gelir hedefi olarak kendisine 13 yıl önceki hedefi koyan bir iktidar var. Evet yanlış duymadınız; geçen hafta ekonomi dahisinin açıkladığı Yeni Ekonomi Programının en büyük hedefi 13 yıl öncenin kişi başına milli gelir düzeyini yakalamak. Alın size şahlanan ekonomi. Alın size tam teşekküllü palavra.

Bu hafta başında Hazine ve Maliye Bakanı ‘Daha da yeni!’ “En Yeni!” Ekonomi Programı’nı açıkladı. Koalisyon hükümetinin 2023 hedeflerinin tamamını yalanladı. Yeni bir hedef koydu. Hem de iki senaryolu. Birinci senaryoya göre hedef 2007 yani 13 yıl önceki ekonomik göstergelere ulaşmak. Bu iyimser senaryo.

Görünen sonunda 2001 krizine getirip, anahtarları atıp kaçacaklar. Yahu bunun için plana filan gerek yok. Sorun tecrübeli ortağınıza nasıl kriz çıkarılır size anlatsın.

Aslında yeni planın ismi “umursamıyorum” olsaydı çok yerinde olurdu.

Evet bu ekonomi yönetiminin en önemli vasfı hiçbir ekonomik gerçekliği ve milletin hiçbir ekonomik derdini umursamamasıdır. Dış borcun430 milyar DOLAR… Kamu Özel İşbirliği Projesi garantisi borcun154 milyar dolar… Merkez Bankası döviz açığı 45 milyar dolar… Ve bu ülkenin ekonomi bakanı doları umursamıyormuş. Ya sen umursamayacaksın da ben mi umursayacağım, ya da senin yanlış politikaların yüzünden evine aş ekmek götüremeyen ve ayda 300 dolar –yani günde 10 dolar- asgari ücretle geçinmeye çalışan dar gelirli mi umursayacak? Sen dolara bakmayacaksın da ben mi bakacağım! Allah millete ve bize yardımcı olsun.

Sayın Milli Eğitim Bakanın size sesleniyorum…

Siz bir PR şirketinin reklam yüzü filan değilsiniz. Siz bu ülkenin geleceğini inşa edecek 20 milyondan fazla çocuğun eğitiminden sorumlusunuz.

Madem ücretsiz eğitim Anayasal bir haktır. O zaman: Hükümet derhal tüm öğrencilerin evlerine ücretsiz internet vermelidir. Hükümet derhal fakir çocuklara ücretsiz bilgisayar-tablet dağıtmak zorundadır.

An itibarıyla hükümet, her geçen dakika fakir çocukların geleceklerini gasp etmektedir. Nereden alırsanız alın ve bir an önce bütün öğrencilere ücretsiz ve sınırsız interneti bu dönemde verin. Daha önemli ve acil bir meselemiz yok. Ortada Korona yokken bütün öğrencilere tablet dağıtacağız diyordunuz. Ne oldu o tabletlere, kaç milyar harcandı, kim ne yaptı o paraları?