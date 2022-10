Elbistan’da İyi Parti’ye 300 üye katıldı!

Her geçen gün anketlerde oy oranı yükselen İYİ Parti’ye teveccühün en yüksek yaşandığı şehirlerden birisi de Kahramanmaraş oldu. Kahramanmaraş’ın her ilçesinde, her mahallesinde sahada olan İYİ Parti, toplumun sorunlarıyla yakından ilgilenirken; diğer taraftan partiye üye katılımı da ciddi oranda artış gösteriyor. Bu katılımların bir örneği de 1 Ekim Cumartesi günü yaşandı. Elbistan’da yoğun ilgi gören İYİ Parti’ye 300 genç üye katıldı.

İYİ Parti Elbistan ilçe binasında düzenlenen törenle yeni üyelere İYİ Parti rozetini İl Başkanı Av. Ahmet Çabukel taktı.

“GENÇLERLE AYNI DİLİ KONUŞUYORUZ!”

İYİ Parti’ye yeni katılımları değerlendiren İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Ahmet Çabukel, “Bugün ailemize 300 yeni üye daha dahil oldu. Partimize olan bu teveccüh bizleri çok sevindirdi; ancak bizi asıl sevindiren ise katılan üyelerin çok büyük çoğunluğunun genç olması. Çünkü İYİ Parti, iktidar partisi ve ortağının aksine gençlerle aynı dili konuşuyor. Bugün yeni genç üyelerin katılımıyla beraber hem partimiz önemli bir kazanım elde etti hem şehrimiz hem de ülkemiz. Bugün aynı zamanda 13 ekipten oluşan 170 kişi ile aynı anda 13 mahallede saha çalışması yaptık. Bu çalışmamızda yaklaşık bin işyerini ziyaret ettik. Bugün bir kez daha gördük ki toplumun genelinde değişim arzusu var. inşallah bu manzara bu değişim isteği de önümüzdeki genel seçimlerde sandığa yansıyacak ve genel seçimlerin ertesi günü Türkiye daha aydınlık bir yarına uyanacak” dedi.

Partiye yeni üyelerin kaydını yapan İYİ Parti’nin başarılı üyesi Av. Sinan Ölker ise Elbistan’da İYİ Parti’ye çok güzel bir teveccüh olduğunu belirterek blok blok partiye katılım talebi aldıklarını söyledi. İlk etapta 300 üyenin kaydını yaptıklarını aktaran Ölker, ilerleyen günlerde Afşin ve Elbistan’da 700 civarında daha üye kaydı yapacaklarını ifade etti.