Gelecek Partili Çevik iktidar hedeflerini anlattı!

Türkiye'nin birçok sorunu olduğunu belirten Başkan Çevik:" İktidar olduğumuz ilk an Türkiye'nin huzur ve ekonomik refaha ermesi için elimizden geleni yapacağız."dedi.



Gelecek Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Çevik, geçtiğimiz gün katıldığı bir programda ülke ve yerel gündemle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Başkan Çevik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;"Ben çiftçi çocuğuyum. Ve şu an bizim en önem vermemiz ve kanayan yaramızdan bir tanesi tarım konusu. Tarım için de enerjiye ihtiyacımız var. Fakat iktidar uyguladığı politikalar sebebiyle yeterli enerjiyi üretemiyor. Ben nükleer santrale de karşı degilim. Yeter ki gerektiği yerde kullanılsın. Yenilenebilir kaynaklarımız var alt yapımızda var, hidroelektrik, su altı, güneş, rüzgar santralı vb. kaynaklarımız mevcut ama yatırım yapılmıyor. Haliyle dışarı bağımlı oluyoruz. Özellikle lisanssız GES projesine ileriye doğru yatırım yapanlar mağdur durumda. Ben buradan sesleniyorum. Daha fazla dışa bağımlı olmayalım. Bir an önce kendi elektriğimizi tamamen kendimiz üretelim.



"AK PARTİ İLKELERİNE SADIK KALMADI, KALAMAZ"



Benim siyasetçiliğim aileden geliyor. Babam da Refah Partisi'nde birçok görev üstlendi. Keza ben de üniversitedeyken de aktiftim. Necmettin Erbakan'ın ideolojik yapısını çok severdim, onun da önünü engellediler. Daha sonra AK Parti'de görev üstlendim fakat başlangıç ilkeleriyle yaptıklarının uyuşmadığını görünce partideki görevimi bıraktım. Çünkü yoksulluk bitecek dedi, daha da arttı. Yolsuzluk da zirvede. Özgürlükler kısıtlanıyor, kutuplaştırma mevcut. Onlar bilmiyor belki ama ben sahadayım. Sürekli halkla iç içeyim. Kahramanmaraş'ta göreve geldiğimden beri 11 ilçede ve 713 mahallede teşkilatımızla birlikte görevdeyiz. Biz makamda değil sahadayız. Vatandaş her konudan muzdarip. Adaletten, ekonomiden, işsizlikten dolayı belleri bükülmüş durumda. Esnaf siftah etmeden evine gidiyor, vatandaş faturasını ödeyemiyor,alışveriş yapamıyor. İnsanların istikrara ve güvene ihtiyacı var ama iktidar bunu veremiyor, yönetemiyor. Zaten bu yüzden ülkemiz yatırım yapamıyor. Adalet ve özgürlük yok. Hazine dolu değil, bankalar kredi veremeyecek duruma geldi. Biz bunu haketmiyoruz. Bir an önce iktidar olduğumuz an parlamenter sisteme geçeceğiz. Böylelikle güçler ayrılığı olacak. Bizlerde güçler birliği var. Rüşvet, yolsuzluk had safhada, denetleme merkezi yok. Biz 1 Ekim'de teşkilatımızla birlikte yolsuzluk düzeninin değişmesi için isim isim verdik, gerekli raporlamayı yaptık. İşte biz iktidara geldigimiz an bu yolsuzluk batağını kurutacağız. Yatırımcıya güven vereceğiz. Adaleti getireceğiz. Hukuku yeniden işleme koyacağız. Ekonomik açıdan halkı refaha ulaştıracağız."şeklinde konuştu.