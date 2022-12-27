Habibe Öçal ABD’de Türk Vatandaşlarıyla Bir Araya Geldi

Aynı zamanda Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi olan Öçal’ın ilk durağı Bloomfield şehrinde faaliyet gösteren Türk okulu Maarif School oldu. Öçal burada öğrencilerle sohbet etti. Ardından Paterson’da esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Öçal, Paterson Belediye Başkanı AndreSayegh’le bir araya geldi. Öçal, akşam saatlerinde ise ABD’de faaliyet gösteren Uluslararası Demokratlar Birliği’nin (UID) Paterson kentinde organize ettiği toplantıda vatandaşlarla buluştu. Öçal burada yurt dışında “örgütlenme ve politik temsilin önemini” anlatarak “Oy kullanma hakkını elde eden Türk-Amerikan toplumunun her bireyi, güçlenmek için politikadaki temsil kabiliyetini artırmaya yönelik bir örgütlenmenin içinde olmalı” ifadelerini kullandı. Amerika’daki Türk toplumunun haklarına sahip çıkılması konusunda siyasetçilerin önemsediği ve muhatap aldığı taban hareketlerinde daha aktif ve görünür olmaları gerektiğine dikkati çeken Habibe Öçal, “ABD’deki Türklerin sadece oy veren değil, aynı zamanda talep eden konumuna geçmesi gerektiği kanaatindeyim” diye konuştu.

Türk toplumunun birlik olması gerektiğini vurgulayan Öçal, “güçlü ve birlikte hareket eden bir Türk toplumunun Amerikan siyasetinin belirlenmesi noktasında daha etkili olacağını” ifade etti.

TÜRK ÇOCUKLARININ TÜRKİYE İLE DİL VE KÜLTÜR BAĞI

Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, yurt dışında doğup büyüyen Türk ailelerin çocuklarının “dil ve kültür bağının güçlendirilmesi konusunu çok önemsediklerini” belirterek, bu konuda yapılması gerekenlerle ilgili ebeveynlerle fikir alışverişinde bulundu. Öçal, “ABD’de doğan çocuklarımızın Türk dili ve kültürüyle bağının kopmaması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu konudaki ihtiyaçlarının farkındayız ve Türkiye, burada altyapısı olan derneklere öğretmen göndermeye hazır.” ifadelerini kullandı.

New Jersey’de eğitim faaliyetine devam eden Maarif Vakfına ait okulun da bu konuda çok önemli bir boşluğu doldurduğunu dile getiren Öçal, okulda karşılaştığı öğrencilerin düzgün Türkçesinden çok etkilendiğini söyledi. Habibe Öçal, ayrıca toplantıya katılanların eğitim ve kültür faaliyetlerine yönelik mekan ihtiyacı başta olmak üzere istedikleri desteğin karşılanması konusunda yardım sözü vererek, Türk toplumunun da üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

“SAĞLAM TOPLUM, SAĞLAM NESİL” VURGUSU

Eğitim alanında uzmanlığı bulunan ve ABD’de 2005 ila 2007 yıllarında Türk çocuklarının Türkçe ve Türk kültürü eğitimi üzerine çalışmalar yapan Milletvekili Öçal, “sağlam bir toplum kurmak için sağlam bir nesil yetiştirmenin önemini” ve Türkiye’deki bazı kurumların yurt dışında yetişen gençlere sağladığı burs imkanlarını anlattı. Öçal, ABD’deki Türk ebeveynlere “Siz burada ne kadar sağlam durursanız biz de orada (Türkiye’de) o kadar sağlam dururuz.” diye seslendi. Öte yandan, Türk vatandaşlarına Ana vatan Türkiye’deki “güzel gelişmelerden” söz eden Öçal, hükümetin terörle mücadeledeki kararlılığı sonucu terörün bitme noktasına geldiğini, savunma sanayisinde gelinen noktanın hem Türkiye hem de yurt dışında yaşayan herkesin gurur kaynağı olduğunu kaydetti. Öçal, “Önceden bize helikopter satmak için kullanma talimatı dayatıyorlardı. Şimdi, savunma sanayisinde söz sahibi bir ülke olduk ve parasını verip alamadığımız helikopterleri üretip satma noktasına geldik.” ifadelerini kullandı.