İrfan Karatutlu, dünya’nın merkezi Kahramanmaraş’tır!

Karatutlu, “Ben, şu kadar milletvekili çıkaracağız diye sayı vermiyorum. Önünü açık bırakıyorum, herhangi bir sınırlama getirmiyorum. Niye getirmiyorum? Çünkü koydukları liste ortada. İşte bu bizim için büyük bir avantaj. Burada doğdum, burada büyüdüm, burada yaşıyorum. Trabzonlu arkadaşımın biri yıllığıma şöyle yazmış: 6 yıl boyunca bize dünyanın merkezinin Kahramanmaraş olduğunu ispatlamaya çalıştı. Bugün de söylüyorum: Dünyanın merkezi Kahramanmaraş’tır” dedi.

Karatutlu; Saadet, Gelecek, Demokrat ve Deva Partisi’nin ortak adayı olarak yer aldığı Cumhuriyet Halk Partisi’nin milletvekili aday tanıtım toplantısında konuştu. İktidarın baskıcı tutumunu eleştiren Karatutlu, toplumun askeri vesayet dönemlerinde bile yaşanmayan bir baskıya maruz kaldığını belirterek; ülkenin, tek adam rejiminin baskısıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Yerelde ve genelde tüm sorunlara hakim olduklarını ve hepsi için çözüm önerilerinin bulunduğunu dile getiren Milletvekili Adayı Uzm. Dr. İrfan Karatutlu, ülkenin, her şeye kulak tıkayan bir iktidar tarafından yönetildiğini ifade etti.

“TEK ADAM REJİMİNİN BASKISIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

Karatutlu, şöyle konuştu: “14 Mayıs seçimlerine Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’yle ittifak dahilinde girmeyi kararlaştıran Deva Parti’mizi temsilen Cumhuriyet Halk Partisi’nin ikinci sıra adayı oldum. Bu kararı genel merkezlerimiz verdi ama bu kararın alınmasında buradaki partilerin il ve ilçe başkanlarının katkısı var. CHP Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ali Öztunç’un da bu alandaki katkısı çok büyük. Ben huzurunuzda kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben niye buradayım? Hepiniz de biliyorsunuz ki son 5 yıldan beri çok daha fazla artan bir şekilde tek adam rejiminin baskısıyla karşı karşıyayız. Nasıl bu hale geldi. Ben çok iyi biliyorum. 1977 yılında, 5 Haziran seçimleri öncesinde, Ortaokul 2. Sınıfa giderken ben ilk afişimi asmıştım. Milli Selamet Partisi’nin afişini Çuhadarların konağına asmıştım. Çünkü CHP’lerdi. Görüyorsunuz işte nasıl bir ayrıştırmayla yetiştirildiğimizi. Bugün gelinen iklimin yine bir örneğini vereceğim size. 1988 yılında Eskişehir Tıp Fakültesi’nde öğrenciyim. O zamanlara Kenan Evren, devlet başkanı. Biz, 40 tane öğrenci başörtüsü yasağını protesto etmek için postaneye gidip Kenan Evren’i kınayan telgraflar çektik. Biz, böyle bir siyasi ortamın olduğu dönemde yetiştik. Askeri vesayette bile bu yoktu. Bugün sadece 4 kişi postaneye gidip Cumhurbaşkanını kınayabilirler mi? İşte böyle bir ortamdayız.”

“SORUNLARA ÇÖZÜM BULMAK İÇİN SANDIĞA GİTME ZAMANI”

Her geçen gün demokrasiden uzaklaşılan Türkiye’de; anayasada yazan demokratik, laik, sosyal hukuk devleti gibi ilkelerin altının oyulduğu için 6 partinin bir araya geldiğine dikkat çeken Karatutlu, şu açıklamalarda bulundu: “Ana hedef ülkenin ortak değerlerini korumak ve yaşatmak olduğu için bu 6 parti bir araya gelmiştir. Bugün hepimiz ekonomik krizi biliyoruz. Gelir adaletsizliğini, hukuki sorunları, kişiye göre adalet dağıtıldığını, KHK’lıların neler yaşadığını gençlerin artık bir ideallerinin olmadığını ve bir gelecek sorunları olmadığını biliyoruz. Şimdi bu sorunlara çözüm bulmak için sandığa gitme zamanı. Biraz da yerel sorunları konuşalım. 3 yıldır konuştuk. Havaalanı sorunlarını anlattık. Otoyol sorunlarını anlattık. Depremi anlattık. Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan Kahramanmaraş’a geldiğinde ne sorununuz var diye sorduğunda; deprem dedik. Genel Başkanımız da çıktı; Maraş deprem bölgesi, lütfen tedbir alın, dedi. Fakat nasıl bir ortam var? Kulak tıkayan bir ortam var. Bugün idari, mülki ve yerel yönetimler kapılarını muhalefete kapatmıştır.”

“HEP BİRLİKTE BU İŞİ BAŞARACAĞIZ!”

Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı’nın listelerini karşılaştıran Karatutlu, Cumhur İttifakı listelerinde yer alan ithal adayların sayesinde yerli ve milli isimlerin bulunduğu Millet İttifakı listesinin büyük bir avantaja sahip olduğunu belirterek hep birlikte seçimi kazanacaklarını vurguladı. Karatutlu, “Bugün listemizi gördünüz. Sağcısının da solcusunun da alevinin sünninin de çok sevdiği Kahramanmaraş’ın en çalışkan bir numaralı vekili Ali Öztunç, listemizde ilk sırada. Bununla birlikte Mehmet Bağlar, Ejder Kaygusuz, Naile İşlek, Tufan Yanar, Aziz Cem Güner, Çağtay Öztürk gerçekten birbirinden değerli, Kahramanmaraş’ı çok iyi bilen ve çok seven adaylarımız. Tabi burada Saadet, Gelecek ve Demokrat Parti’nin destekleri çok önemli. Burada Millet İttifakı’nın ana bileşenlerinden İYİ Parti’yi de unutmamak lazım. Hep birlikte bu işi başaracağız” şeklinde konuştu.

“DÜNYA’NIN MERKEZİ KAHRAMANMARAŞ’TIR”

Kahramanmaraş’ta doğup büyüdüğünü kaydeden Karatutlu, ithal adaylara inat Dünya’nın merkezi Kahramanmaraş olduğunu aktardı.

Karatutlu, şunları söyledi: “Ben, şu kadar milletvekili çıkaracağız diye sayı vermiyorum. Önünü açık bırakıyorum, herhangi bir sınırlama getirmiyorum. Niye getirmiyorum? Çünkü koydukları liste ortada. Listelerine bakın. Adana’da yetişmiş bir bakan, kendisi ve ailesi büyük hatalar yapmış, Kahramanmaraş’ın son 30-40 yılını Doğukent’te yok etmiş bir isim ikinci sırada. Doğukent’i bir görün. Harabe bir halde. Orayı imara kimin açtırdığını biliyorsunuz. Üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncıyı tanımıyoruz bile. İşte bu bizim için büyük bir avantaj. Kahramanmaraş için büyük bir avantaj. Kahramanmaraş’ta yaşıyoruz. 58 yaşındayım. Burada doğdum, burada büyüdüm, burada yaşıyorum. Trabzonlu arkadaşımın biri yıllığıma şöyle yazmış: 6 yıl boyunca bize Dünya’nın merkezinin Kahramanmaraş olduğunu ispatlamaya çalıştı. Bugün de söylüyorum: Dünya’nın merkezi Kahramanmaraş’tır.”