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İyi Parti Kahramanmaraş İl teşkilatından bilboard tepkisi!

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Süleyman Tekerek ve yönetimi, kentte yer alan bilboardlardaki parti reklamlarına zarar verenler kişi veya kişiler hakkında yasal süreç başlattıklarını söyledi.

İyi Parti Kahramanmaraş İl teşkilatından bilboard tepkisi!

İyi Parti Kahramanmaraş İl teşkilatından bilboard tepkisi!

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Süleyman Tekerek ve yönetimi, kentte yer alan bilboardlardaki parti reklamlarına zarar verenler kişi veya kişiler hakkında yasal süreç başlattıklarını söyledi.

21 Ocak 2023 Cumartesi 12:03

Onikişubat İlçesi Ahir Dağı Caddesi üzerinde bulunan bilboardlardaki parti reklamlarının yırtıldığını öne süren İl Başkanı Süleyman Tekerek ve yönetimi basın açıklaması yaptı.

Zarar gören bilboardların önünde açıklama yapan Başkan Süleyman Tekerek, şunları kaydetti; “İYİ Parti genel merkezimizin Türkiye genelinde başlatmış olduğu bir reklam kampanyası var. Türkiye’nin dört bir yerinde bilboardlara çıktığımız günden beri Türkiye’nin her tarafından bize bilboardlara yapılan saldırılar geliyor. Kahramanmaraş’ta bugüne kadar karşılaşmamıştık ama bugün de Kahramanmaraş’ta biz de gördük, maalesef. Türkiye'de İYİ Partiye karşı yapılan bütün çalışmalara karşı bir saldırı, bir nefret, bir kıskançlık var. Biz bunu il teşkilatı olarak kınıyoruz. Bizim için bu yapılan çalışma bizim il teşkilatımız için, İYİ Parti için bir namustur. Biz bugün buna sahip çıkmazsak yarın bir gün bizim camlarımızda kırılır, resimlerimizde yırtılır. Biz buna en bu ilk şeyde saldırıda biz kendi hakkımızı korumak için geldik. Burada bir basın açıklaması yapmayı yapmayı uygun gördük. Bugün etraftaki binaların hepsine bakıyoruz, kameraları var, güvenlik kameraları var. Her taraftan burası görünüyor. Burası bir döner kavşak, döner kavşakta trafik kameraları var ama maalesef biz bugün burada bunu yırtanları bulamadık. Hukuk politikaları il başkan yardımcımız şu anda karakolda suç duyurusunda bulunuyor. Biz bunun takipçisi olacağız, sonuna kadar takip edeceğiz. Şehrimizin dört köşesinde çıkan reklamlarımızı bilboardlardaki fotoğraflarımıza sahip çıkacağız. Çünkü emek var. Burada kul hakkı var. Biz bu kul hakkını bu emeği kimseye yedirmeyeceğiz. Bunuda güvenlik güçlerimizden rica ediyoruz. Bunu yırtanların bir an önce bulunup teşhir edilmesini ve bu gerekli cezalara çarptırılmasını talep ediyoruz.”

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İyi Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatından Bilboard Tepkisi!
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