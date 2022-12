İyi Parti’den Buluntu’ya ziyaret!

Başkan Çabukel’e ziyarette; İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkan Adayı Süleyman Tekerek, İYİ Parti Onikişubat İlçe Başkanı Av. Osman Ay, İYİ Parti Onikişubat İlçe Teşkilat Başkanı İbrahim Çınar ve İYİ Parti İl Başkan Danışmanı Mustafa Dizibüyük eşlik etti.

KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Çabukel ve ekibine teşekkür etti.

KMTSO’nun çalışmaları ve projeler hakkında bilgi veren Başkan Buluntu, Kahramanmaraş havalimanı için ihtiyaç duyulan ILS cihazının temini ve pistin uzatılmasına yönelik mücadele verdiklerini ifade etti. OSB’lerde son durum hakkında bilgilendirmelerde bulunan Buluntu, Kahramanmaraş’ın gelişimi için hiç durmadan çalışacaklarını kaydetti.

Misafirperverliğinden dolayı KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu’ya teşekkür eden İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Ahmet Çabukel ise yerelde Kahramanmaraş’ın genelde ise Türkiye’nin her bakımdan büyüyüp gelişmesi için samimiyet içerisinde verilen her türlü mücadeleyi destekleyeceklerini söyledi. İş dünyası arasında sağlanan birlik ve beraberliğin her zaman şehrin faydasına olacağını aktaran Başkan Çabukel, iş hayatında da siyasette rekabetin ölçüsünün memleket menfaati olması gerektiğini belirtti.

Çabukel, Başkan Buluntu ve yönetimini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.