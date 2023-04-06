MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir Kahramanmaraş’ta depremzedelerle buluştu!

Özdemir daha sonra Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar’ı ve Ülkü Ocakları Kordinasyon Merkezi ile Gök Bayrak Platformunu ziyaret etti.

İftar programında açıklama yapan Özdemir, deprem nedeniyle 11 il’i etkileyen ve herkesi yasa boğan ama aynı zamanda da devletin kudreti milletin dayanışmasıyla hep birlikte yeniden şehirlerin ayağa kaldırılacağı bir dönemin içerisinde bulunulduğunu belirterek, ‘’Rabbimiz böylesi bir afeti tekrarını nasip etmesin müsaibetleri memleketimizin milletimizin üzerinden kaldırsın bizleri bu ve benzeri durumlarla tekrardan sınamasın istiyoruz sınamasın diliyoruz tabi böylesine yoğun bir afet karşısında mühim olan milli dayanışma örneğiyle şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırabilmektir bu anlamda da devletimizin kudretiyle siz başta olmak üzere depremden etkilenen diğer illerimizde yaşayan vatandaşlarımızın beslenme barınma ve emniyet ihtiyaçları öncelik olarak giderilmiştir. Bundan sonrası için yapılması gereken inşallah tez vakitte kalıcı konutların bitirilmesidir.’’ dedi.

‘’Bu süreçten sonra da Türkiye yeni yüzyıla yeni hayatlarla yepyeni umutlarla girmiş olacak’’ diyen Özdemir, ‘’Ben tekraran böylesine bir günde mübarek bir günde bizleri bu iftar sofrasında buluşturmuş olan rabbimize hamd ediyorum hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum’’ diye konuştu.