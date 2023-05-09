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Milletvekili adayı Gezginç, ‘Türkiye dünya’nın parlayan yıldızı olacak’

Milletvekili Adayı Gezginç,“Bizim rüyamız sadece Anadolu’da yaşayan insanların rüyası değil, bizim rüyamız balkanlardan Kafkaslara kadar Asya’dan Afrika’ya kadar birçok milletin ortak rüyasıdır.”dedi.

Milletvekili adayı Gezginç, ‘Türkiye dünya’nın parlayan yıldızı olacak’

Milletvekili adayı Gezginç, ‘Türkiye dünya’nın parlayan yıldızı olacak’

Milletvekili Adayı Gezginç,“Bizim rüyamız sadece Anadolu’da yaşayan insanların rüyası değil, bizim rüyamız balkanlardan Kafkaslara kadar Asya’dan Afrika’ya kadar birçok milletin ortak rüyasıdır.”dedi.

09 Mayıs 2023 Salı 17:53

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Hasan Gezginç,Küçük Sanayi Sitesi 8. Ada’da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Gezginç, öğle yemeğini ziyaret ettiği bir iş yerindeki işçilerle birlikte yedi. İşçilerle uzun uzun sohbet eden Hasan Gezginç, 14 Mayıs seçimlerinde destek sözü aldı.

“CUMHURİYETİMİZİN İKİNCİ YÜZYILINA ÇOK HIZLI BİR GİRİŞ YAPACAĞIZ”

Esnaf ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Milletvekili Adayı Gezginç, “Ülkemiz Pazar günü yönetim şekli gereği bir seçime gidecek. Allah’ın izniyle bu seçimden de zaferle ayrılacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında çok hızlı bir giriş yapacağız. Önümüzdeki dönemlerde bu ülke Dünya’nın parlayan yıldızı olacak. Ülkemiz teknolojik anlamda ciddi oranda gelişmeler kat etti. Bir ülkenin bağımsızlığı teknolojisiyle, ekonomisiyle, askeri gücüyle, kültürüyle sanatıyla ölçülür. Biz inanıyoruz ki; sizlerin tercihleri neticesinde ülkemizin bu yükseliş trendi hız kesmeden devam edecek.Bizim rüyamız sadece Anadolu’da yaşayan insanların rüyası değil, bizim rüyamız balkanlardan Kafkaslara kadar Asya’danAfrika’ya kadar birçok milletin ortak rüyasıdır”dedi.

DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU SALIYORUZ!

14 Mayıs genel seçimlerinin önemine değinen Gezginç,“Bugün Türkiye Cumhuriyeti her türlü alanda dostuna güven düşmanına ise korku veren bir ülkedir. Bu sizlerin sayesindedir. Bir takım insanlar bunu çekemeyebilirler. Bazı insanların terk derdi ülkenin gelişmişliğinin önünü kesmek yönünde. Biz buna izin verecek miyiz, inşallah vermeyeceğiz. 14 Mayıs tarihinde ülkemizin gelecek yüzyılını bütün herkese göstereceğiz. Bizler sizlerle beraberiz. Eğer bize bu fırsatı verirsenizbirlikte el ele gönü gönüle sırt sırta verecek hem şehrimizi hemde ülkemizi daha önemli yerlere getireceğiz”ifadelerine yer verdi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Hasan Gezginç’in esnaf ziyaretinde Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve parti teşkilatları da yer aldı.

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Milletvekili Adayı Gezginç‘Türkiye Dünya’nın Parlayan Yıldızı Olacak’
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