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Saadet Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Zor, partisinin kongre sürecini değrlendirdi!

Saadet Partisi İl Başkanı Ahmet Zor pazar günü Ankara'da yapılan Saadet Partisi Olağan Büyük Kongresi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Zor, partisinin kongre sürecini değrlendirdi!

Saadet Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Zor, partisinin kongre sürecini değrlendirdi!

Saadet Partisi İl Başkanı Ahmet Zor pazar günü Ankara'da yapılan Saadet Partisi Olağan Büyük Kongresi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

03 Kasım 2022 Perşembe 10:59

Başkan Zor yaptığı açıklamada şunlara değindi.

Öncelikle tüm hemşehrilerimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Pazar günü Ankara'da Hacı Bayram Veli Üniversitesinin Kongre Salonunda partimizin 8. Olağan Büyük Kongresi gerçekleştirdik. Kongremize yurdun dört bir yanından kendi imkanlarıyla gelen teşkilat mensuplarımızın büyük coşkusu kongreye damga vurdu. Teşkilatlarımızın bu kongrede daha coşkulu ve heyecanlı olduğuna şahit olduk şükürler olsun. Genel Başkanımız Sn. Temel KARAMOLLAOĞLU özellikle ülkemizin ihtiyaç duyduğu Hak, Adalet, Ekonomik, Sosyal, Barış, Huzur, Liyakat vb. merkezli bir konuşma yaptı. Maalesef TRT bile Saadet Partimizi görmezden geldiği için dinlemek isteyen kardeşlerim sosyal medya üzerinden dinleyebilirler.

Ülkemizin her geçen gün daha da sıkıntılı günlere doğru gittiğini görüyoruz. Hayatı idame etmek gittikçe zorlaşıyor. İnsanlar elde ettiği gelir ancak evinin gıda harcamalarına yeter hale geldi. Bu durumu 3-4 yerden maaş alanlar ve bu alanları atayanlar tabi ki anlayamaz. Anlamakta istemiyorlar. Biz de ekonomi bakanının dediğini zaten hiç anlayamıyoruz.

Akp hükümeti gücünü kutuplaştırmadan aldığı için ülkemizin bir an önce kardeşliğe ve birbirini dinlemeye ihtiyacı var. Bu ülkede kim olursa olsun beraber yaşamasını öğrenmeli. Benden olmayanı, benim gibi düşünmeyeni dışlamak çok yanlış bir düşünce. Biz bu noktada 6'lı masayı önemsiyoruz. Bu masada 85 milyon vatandaşlarımızın kardeşçe ve hak ettiği şekilde yaşaması için görüşmeler devam ediyor. Herkes aynı düşünmeyebilir ama mesele yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ise elini taşın altına koymalıdır.

Biz ülkemizde insanca yaşam diyoruz, şahsiyetli dış politika diyoruz, adalet ve hukukun üstünlüğü diyoruz, öncü ve lider bir Türkiye diyoruz. Bizim hayallerimiz var. Hayallerimiz çok büyük. Biz yeni bir dünyanın kurulması için canla başla çalışan bir teşkilatız. Biz her zaman Hakkı ve adaleti savunuruz. Hiç kimsenin kınamasından korkmadan düşüncelerimizi ifade ederiz.

20 yıldır ülkemizi yöneten iktidarın getirdiği nokta ortada. Porsiyonları küçültün, şunu yemeyin, bunu almayın. Şöyle tasarruf edin bilmem daha neler. Bu tavsiyeleri edenler yazlık kışlık saray derdine düşmüş. Nasıl anlayacak. Vatandaşımız doysun ölmesin. Hayır kardeşim insanımız hak ettiği şekilde ailesi ile birlikte sağlıklı beslensin. Yani beceriksizlik yüzünden insanımıza sabır ve şükür tavsiye edilmesin artık. Artık bu arkadaşların ülkemize vereceği bir katkı göremiyorum.

Sözlerimi bitirirken kıymetli hemşehrilerimiz en kalbi duygularımla selamlıyorum. Rabbim kongremizin yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye, yeni bir dünyanın kurulmasına ve hayırlara vesile olmasını nasip etsin İnşallah.

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Saadet Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı ZorPartisinin Kongre Sürecini Değrlendirdi!
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