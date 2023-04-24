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Ümit Özdağ, Kahramanmaraş'ı ziyaret etti!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kahramanmaraş'ta depremzedeleri ziyaret etti.

Ümit Özdağ, Kahramanmaraş'ı ziyaret etti!

Ümit Özdağ, Kahramanmaraş'ı ziyaret etti!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kahramanmaraş'ta depremzedeleri ziyaret etti.

24 Nisan 2023 Pazartesi 21:45

Özdağ, beraberindeki partililerle geldiği kentte esnafla bayramlaştı, talep ve sorunlarını dinledi.

Depremzedelerle bir araya gelen Özdağ, gazetecilere, deprem sonrasında Kahramanmaraş'ı üçüncü kez ziyaret ettiğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta depremzede vatandaşların bayramını kutlama ve dertlerini dinleme imkanı bulduklarını belirten Özdağ, bu gelişinde kentte normal yaşama dönüş olduğunu gözlemlediğini vurguladı.

Özdağ, bütün depremzedelerin konteynerlere alınması gerektiğini, korunaklı, suyu, elektriği, ısıtıcısı bağlanmış konteyner kentlerin bir an önce vatandaşların hizmetine sunulması gerektiğini kaydetti.

Ümit Özdağ sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise "Kahramanmaraş'ı ne enkazın altına ne sığınmacı ve kaçakların işgaline terk etmeyeceğiz. Zafer Kahramanmaraş'ın, Zafer Büyük Türk Milleti'nin olacak..." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 24.04.2023 21:52
Anahtar Kelimeler:
ümit özdağ
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