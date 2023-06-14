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Kahramanmaraş İstiklalspor ligden çekilmek istiyor!

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde ligden çekilen Yeni Malatyaspor ve Kahramanmaraş İstiklalspor, TFF'ye gelecek sezon için ligden çekilme talebinde bulundu.

Kahramanmaraş İstiklalspor ligden çekilmek istiyor!

Kahramanmaraş İstiklalspor ligden çekilmek istiyor!

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde ligden çekilen Yeni Malatyaspor ve Kahramanmaraş İstiklalspor, TFF'ye gelecek sezon için ligden çekilme talebinde bulundu.

14 Haziran 2023 Çarşamba 10:23

Meydana gelen depremlerin ardından Süper Lig'den Hatayspor ve Gaziantep FK, TFF 1. Lig'den Adanaspor ve Yeni Malatyaspor, TFF 2. Lig'den Adıyaman FK ve Diyarbekirspor, TFF 3. Lig'den Kahramanmaraşspor, Malatya Arguvanspor ve Osmaniyespor çekilmiş, BAL’dan ise Kahramanmaraş İstiklalspor ve Adana FK gruplarında lider oldukları için 3. Lig'e yükseltilmişlerdi.

Depremi en derinden yaşayan iki şehrin takımı Yeni Malatyaspor ve Kahramanmaraş İstiklalspor'un ise yapmış oldukları başvurular neticesinde bu yıl da tüm haklarının bir sonraki sezona kalacak şekilde gerekli başvuruları yaptıkları öğrenildi.

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Kahramanmaraş İstiklalspor Ligden çekilmek Istiyor!
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