Kahramanmaraş İstiklalspor ligden çekilmek istiyor!

Meydana gelen depremlerin ardından Süper Lig'den Hatayspor ve Gaziantep FK, TFF 1. Lig'den Adanaspor ve Yeni Malatyaspor, TFF 2. Lig'den Adıyaman FK ve Diyarbekirspor, TFF 3. Lig'den Kahramanmaraşspor, Malatya Arguvanspor ve Osmaniyespor çekilmiş, BAL’dan ise Kahramanmaraş İstiklalspor ve Adana FK gruplarında lider oldukları için 3. Lig'e yükseltilmişlerdi.

Depremi en derinden yaşayan iki şehrin takımı Yeni Malatyaspor ve Kahramanmaraş İstiklalspor'un ise yapmış oldukları başvurular neticesinde bu yıl da tüm haklarının bir sonraki sezona kalacak şekilde gerekli başvuruları yaptıkları öğrenildi.