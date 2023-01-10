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Kahramanmaraş İstiklalspor’da Hedef 3’üncü Lig

Kahramanmaraş İstiklalspor, evinde sürdürdüğü ilk etap kampını tamamladı. 10 Ocak Salı günü ikinci etap kampı için Antalya’ya hareket edecek takım, burada oynayacağı hazırlık maçları ile de kamp dönemini noktalayarak şampiyonluk hedefiyle ikinci yarı müsabakalarına başlayacak.

Kahramanmaraş İstiklalspor’da Hedef 3’üncü Lig

Kahramanmaraş İstiklalspor’da Hedef 3’üncü Lig

Kahramanmaraş İstiklalspor, evinde sürdürdüğü ilk etap kampını tamamladı. 10 Ocak Salı günü ikinci etap kampı için Antalya’ya hareket edecek takım, burada oynayacağı hazırlık maçları ile de kamp dönemini noktalayarak şampiyonluk hedefiyle ikinci yarı müsabakalarına başlayacak.

10 Ocak 2023 Salı 08:51

Bölgesel Amatör Lig 2’nci grupta sezonun ilk yarısını namağlup lider tamamlayan Kahramanmaraş İstiklalspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor. 2 yeni transferle kadrosunu güçlendiren kırmızı beyazlılar, evinde sürdürdüğü birinci etap kampını son antrenmanla tamamladı. Teknik ekip ve oyuncuların katıldığı antrenman ısınma hareketleri ile başlarken top kapma, hücum ve defans organizasyonları ile devam etti. Çift kale maç ile noktalanan antrenmanda oyuncuların performansı teknik heyetin takdirini kazandı. 10 Ocak Salı günü ikinci etap kampı için Antalya’ya hareket edecek takım, burada oynayacağı hazırlık maçları ile de kamp dönemini noktalayarak şampiyonluk hedefiyle ikinci yarı müsabakalarına başlayacak.

En İyi Şekilde Hazırlanıyoruz

Sezonu ve kamp dönemini değerlendiren Teknik Direktör Ercan Kul, “Sezonun ilk yarısını iyi bir noktada tamamladık. 12 galibiyet ve 1 beraberlik aldık. Devre arasında takıma 2 yeni futbolcu kazandırdık. Eksiklerimiz doğrultusunda birkaç transfer daha yapmayı planlıyoruz. İyi bir ilk etap kampı geçirdik. Yarın ikinci kamp dönemi için Antalya’ya gideceğiz. Antalya’da yapacağımız hazırlık maçlarıyla da lige en iyi şekilde hazırlanacağız. Sezonun ikinci yarısında da ilk yarıdaki performansımızı sürdürerek şampiyonluğu göğüslemeyi, daha sonrasında da play-off oynayarak takımımızı 3’üncü lige çıkarmayı hedefliyoruz” cümlelerini kaydetti.

Şampiyonluk Kupasını Bu Şehre Getireceğiz

Kahramanmaraş İstiklalspor’un yeni transferi Barış Civelek, antrenman sonrası yaptığı açıklamada: “Karabük İdman Yurdu’ndan Kahramanmaraş İstiklalspor’a transfer oldum. Buraya şampiyon olmaya geldim. İnşallah elimden geldiği kadar takıma katkı vermeye çalışacağım. Şampiyonluk kupasını bu şehre getirmeyi istiyoruz. Daha önce de Ercan hocamla birlikte çalışmıştım. Beni aradığında heyecanlandım. Ercan hocayla birlikte başarılı olacağımıza inanıyorum. Ayrıca burada çok sayıda eski takım arkadaşlarım bulunuyor. Zaten hep irtibat halindeydik. Arkadaşlarım şehrin futbolu çok sevdiğini ve İstiklalspor’u sahiplendiğini anlattılar” ifadelerine yer verdi.

Takımımızı Profesyonel Lige Çıkaracağız

Devre arasındaOfspor’dan Kahramanmaraş İstiklalspor’a transfer olan başarılı forvet Vedat Erçin, yaptığı açıklamada: “Takıma Ofspor’dan transfer oldum. Hedefi olan bir takıma geldim. Ercan hocayı da daha önceden tanıyordum. Gerçekten çok başarılı bir antrenör. İnşallah yıl sonunda kupayı kaldırarak takımımızı profesyonel lige çıkaracağız” cümlelerini kaydetti.

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Kahramanmaraş İstiklalspor’da Hedef 3’üncü Lig
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