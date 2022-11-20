Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Minikler Keloğlan’la Eğlenceye Doydu
Kahramanmaraş’ta Minikler Keloğlan’la Eğlenceye Doydu
Kahramanmaraşspor yine mağlup oldu!
Kahramanmaraşspor yine mağlup oldu!
Elbistanspor evinde mağlup oldu
Elbistanspor evinde mağlup oldu
KAMEK’te Servis Komisi ve Dondurma Kaşıkçılığı Kurs Kayıtları Başlıyor!
KAMEK’te Servis Komisi ve Dondurma...
Yazar Tökel’le Yitiksöz Söyleşileri Gerçekleştirildi
Yazar Tökel’le Yitiksöz Söyleşileri Gerçekleştirildi

Kahramanmaraşspor yine mağlup oldu!

TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirve mücadelesini sürdüren Armoni Alanya Kestelspor, 12. hafta maçında Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor’u ağırladı. Kestelspor rakibini evine 3-0 mağlup gönderdi.

Kahramanmaraşspor yine mağlup oldu!

Kahramanmaraşspor yine mağlup oldu!

TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirve mücadelesini sürdüren Armoni Alanya Kestelspor, 12. hafta maçında Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor’u ağırladı. Kestelspor rakibini evine 3-0 mağlup gönderdi.

20 Kasım 2022 Pazar 16:53

Ligin 2.sırasına yükselen Armoni Alanya Kestelspor’a Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor karşısında galibiyeti getiren golleri 16.dakikada penaltıdan Berke Timurcioğlu, 68.dakikada Batuhan Ayvaz ve 72.dakikada M. Enes Erdem kaydetti. Akdeniz aslanları bu sonuçta birlikte ligde 5 beraberlik 6 mağlubiyet alarak ligin 17.sırasında yer aldı.

MÜSABAKADAN NOTLAR;

Milli Egemenlik Stadı'nda Talha Öztürk'ün yönettiği mücadele saat 14.00'de başladı. Karşılıklı ataklarla geçen maçın 16. dakikasında Kestelsporlı oyuncu Ali Berke Timurcioğlu rakip ağlara gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı Kestelspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda da iki takımın mücadelesinin sürdüğü maçın 68. dakikasında Kestelsporlu Batuhan Ayvaz takımının ikinci golünü atarak skoru 2-0’a çıkardı. İkinci golün üzerinden sadece 4 dakika sonra 72. dakikada Muhammet Enes Erdem Kestelspor’un üçüncü golünü atarak skoru 3-0’a çıkardı. Karşılaşma Kestelspor’un 3-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraşspor Yine Mağlup Oldu!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstiklalspor yoluna dolu dizgin devam ediyor!
İstiklalspor yoluna dolu dizgin devam ediyor!
Elbistanspor evinde mağlup oldu
Elbistanspor evinde mağlup oldu
Kahramanmaraş’ın sultanları set vermedi!
Kahramanmaraş’ın sultanları set vermedi!
Filenin sultanları 5’te 5 yaptı
Filenin sultanları 5’te 5 yaptı
Kickboks şampiyonları Kahramanmaraş’ta ringe çıkacak!
Kickboks şampiyonları Kahramanmaraş’ta ringe çıkacak!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber