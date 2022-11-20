Kahramanmaraşspor yine mağlup oldu!

Ligin 2.sırasına yükselen Armoni Alanya Kestelspor’a Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor karşısında galibiyeti getiren golleri 16.dakikada penaltıdan Berke Timurcioğlu, 68.dakikada Batuhan Ayvaz ve 72.dakikada M. Enes Erdem kaydetti. Akdeniz aslanları bu sonuçta birlikte ligde 5 beraberlik 6 mağlubiyet alarak ligin 17.sırasında yer aldı.

MÜSABAKADAN NOTLAR;

Milli Egemenlik Stadı'nda Talha Öztürk'ün yönettiği mücadele saat 14.00'de başladı. Karşılıklı ataklarla geçen maçın 16. dakikasında Kestelsporlı oyuncu Ali Berke Timurcioğlu rakip ağlara gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı Kestelspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda da iki takımın mücadelesinin sürdüğü maçın 68. dakikasında Kestelsporlu Batuhan Ayvaz takımının ikinci golünü atarak skoru 2-0’a çıkardı. İkinci golün üzerinden sadece 4 dakika sonra 72. dakikada Muhammet Enes Erdem Kestelspor’un üçüncü golünü atarak skoru 3-0’a çıkardı. Karşılaşma Kestelspor’un 3-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.