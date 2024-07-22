Kahramanmaraş’ta spor şenliği başlıyor!

15.00 – 21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek şenliğe 11 – 18 yaş aralığındaki tüm gençler davet edildi.

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde şehirde sporu yaygınlaştırmak ve özellikle gençleri spora teşvik etmek için faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençler için bir etkinliği daha hayata geçiriyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde 28 Temmuz Pazar günü 15.00 – 21.00 saatleri arasında Arslanbey Mesire Alanı’nda birbirinden eğlenceli sportif faaliyetler gençlerle buluşacak. 11 – 18 yaş aralığındaki gençlerin katılımıyla gerçekleştirilecek spor şenliğinde; voleyboldan tenise, basketboldan boksa, badmintondan atletizme kadar onlarca program düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, profesyonel eğitmenler eşliğinde tüm gençler spor yapmaya ve sporun birleştirici değerleriyle tanışmaya davet edildi.