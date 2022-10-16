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Yardımcıoğlu Kahramanmaraşspor Uzatma Dakikalarında Yenildi

TFF3. Lig 2.grupta mücadele eden Yardımcıoğlu Kahramanmaraşspor Ligin 7. Haftasında Orduspor 1967 deplasmanında 1-0 mağlup oldu.

Yardımcıoğlu Kahramanmaraşspor Uzatma Dakikalarında Yenildi

Yardımcıoğlu Kahramanmaraşspor Uzatma Dakikalarında Yenildi

TFF3. Lig 2.grupta mücadele eden Yardımcıoğlu Kahramanmaraşspor Ligin 7. Haftasında Orduspor 1967 deplasmanında 1-0 mağlup oldu.

16 Ekim 2022 Pazar 09:37

Bursa Bölgesinden Egemen Artun'ın yönettiği müsabakada Balıkesir Bölgesinden Turhan Akbaş ile Balıkesir Bölgesinden Hasan Hüseyin Yazıcılar yardımcı Hakem, Balıkesir Bölgesinden Berkay Ağış ise dördüncü hakem olarak görev aldı.

Ordu’da oynanan karşılaşma Orduspor 1967'nin vuruşu ile başladı. Müsabakanın 20. dakikasında Kahramanmaraşspor'da geriden gelen topa defasın arkasına farklı Burak Şamil sonuç alamadı. 30. dakikada Sağdan gelen Ortaya Ordu spor da Fatih Çolak kafa ile vurdu. Top auta çıktı. 34. dakikada Orduspor 1967'de Ufuk Özcan'ın ceza sahası içinden vuruşu farklı şekilde auta çıktı. 2.yarıda da birçok pozisyonda her iki takımda yararlanamazken uzatma dakikalarında Hakan Aydın’ın kayıt ettiği golle ev sahibi 3puanı hanesine yazdırmasını bildi.

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Yardımcıoğlu Kahramanmaraşspor Uzatma Dakikalarında Yenildi
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