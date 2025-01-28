Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir ulaşımını daha modern ve konforlu bir yapıya kavuşturmak için yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bu kapsamda, şehrin en önemli projelerinden biri olan Sarayaltı - Kale Bağlantı Yolu Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında oluşturulacak alternatif yol ile şehir merkezinin trafik yükünün hafifletilmesi hedefleniyor. Mevcut yol genişliği 6 metreden 16 metreye çıkarılacak, bu sayede araç trafiği önemli ölçüde rahatlatılacak. Yol genişletme çalışmaları, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunluğu azaltarak sürücülerin güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Dev Yatırım: 250 Milyon TL

Tamamlandığında Trabzon Caddesi ve bölge trafiğinde ciddi bir rahatlama yaratması beklenen proje, 250 Milyon TL’lik dev bir yatırımla hayata geçiriliyor. Proje yalnızca bir ulaşım çalışması değil, aynı zamanda bölgenin çehresini değiştirecek büyük bir dönüşüm adımı olacak. Şehir merkezinin ulaşım altyapısını iyileştirecek projeyle aynı zamanda tarihi ve kültürel dokunun ön plana çıkarılması hedefleniyor.

İstinat Duvarlarında Sona Yaklaşıldı

Projenin en önemli etaplarından biri olan istinat duvarlarının inşasında sona gelindi. Bu duvarlar, yolun sağlamlığını artırarak güvenli bir sürüş ortamı oluşturacak. Yol genişletme çalışmalarının ise kısa sürede tamamlanarak bölge halkının hizmetine sunulması planlanıyor.