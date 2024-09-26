Sosyal medya platformlarının büyümesiyle birlikte markalar, ürünlerini tanıtmak için fenomenlerle iş birliği yapmaya yöneldi. Bu fenomenler, genellikle ürünleri doğal bir şekilde hayatlarına entegre ederek tanıtmaktadır.

Ticaret Bakanlığı ise markalarla iş birliği yapmadan ‘örtülü reklam’ yapan sosyal medya fenomenlerini ve influencer’ları yakından takip ediyor. Dijital mecralarda sosyal medya etkileyicilerinin yaptığı tanıtımlar, gıda takviyeleri ve indirimli satışlar gibi birçok alanda inceleniyor. Bazı paylaşımlarda, sağlık beyanları içeren ifadeler, klinik, hastane veya doktor gibi sağlık hizmetlerine yönlendirmeler, yasak ürünlerin tanıtımı, kozmetik ürün tanımını aşan ifadeler ve mevzuata aykırı takviye edici gıda reklamları gibi ihlaller tespit edilmiştir. Ürün veya hizmetin tanıtımının reklam olduğunun açıkça belirtilmemesi durumuna ‘örtülü reklam’ deniyor ve bu kapsamda gelir elde eden fenomenlere idari para cezaları uygulanmaktadır.

Reklam Kurulu, tüketicilerin tüketim ve davranış kalıpları üzerinde oldukça etkili olduğu bilinen fenomenler üzerinden gerçekleştirilen reklamlarla ilgili yılın ilk 8 ayında 89 milyon 59 bin lira idari para cezası uygulamıştır. Geçen yıl mevzuata aykırı reklam yapan bir fenomen hakkında uygulanan idari para cezası 347 bin 128 lira iken, bu tutar 2024 yılı için yeniden değerleme oranında artırılarak 550 bin 59 lira olmuştur.