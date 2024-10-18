Özer, aile hekimliği çalışanlarının her zaman desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Aile hekimliğinin uygulanmaya başlandığı günden bu yana sorunların çözülmesi için yoğun bir mücadele veriyoruz. Cumartesi nöbetleri konusunda kararlı duruşumuz sayesinde önemli ilerlemeler kaydettik,” dedi.

Başkan Özer, yaptıkları girişimlerle kesintileri iptal ettirdiklerini ve aile hekimleri ile sağlık çalışanlarının sıkıntılarına çözüm üretmek için her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Özellikle destek ödemelerinin yetersizliğine ve cari giderlerin artan maliyetlerine dikkat çeken Özer, “Çalışanlarımızın maruz kaldığı zorlukların önlenmesi için de mücadelemizi sürdürüyoruz,” şeklinde konuştu.

Yeni yönetmelik taslaklarının, çalışanların görüşü alınmadan hazırlanmasının büyük mağduriyetlere yol açacağına dikkat çeken Özer, “Sosyal taraflarla görüşülmeden yapılacak her yeni düzenleme, sorunları daha da büyütecektir. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları, mali ve özlük haklarında iyileştirmeler talep etmektedir,” dedi.

Özer, Türk Sağlık-Sen olarak aile hekimleri ve sağlık çalışanlarının haklarını savunacaklarını, sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini desteklemeye devam edeceklerini belirtti. “Meseleye çözüm üretmek adına atılan her adımın yanındayız. Yaptıklarımız, gelecekteki mücadelemizin teminatıdır,” ifadelerini kullandı.

Özer, daha önceki eylem ve mitinglere verdikleri desteği hatırlatarak, “19 Ekim’de Ankara’da yapılacak olan etkinliği önemsiyor, aile hekimlerimizin ve aile sağlığı çalışanlarımızın seslerini duyurmak için yanlarında olacağımızı ifade ediyorum,” dedi.