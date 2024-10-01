Büyükşehir Belediyesinin internet adresinden çevrimiçi yapılabilen başvurularda son gün 4 Ekim Cuma.

Toplumun farklı kesimlerine yönelik hayata geçirdiği faaliyet ve projelerle şehrin kültürel hayatına önemli katkılar sağlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Türk Sanat Müziği Korosu kuruyor.

Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları bünyesinde kurulacak olan yeni koronun ön seçmelerine başvurular başladı. Türk Sanat Müziği’nin en güzel eserlerinin seslendirileceği koroya katılmak isteyen müzikseverler, 4 Ekim Cuma gününe kadar https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2024/09/30/turk-sanat-muzigi-korosu-secmeleri-on-basvuru-formu internet adresinden çevrimiçi başvuru yapabilecek.

Seçmelerin ardından kurulacak olan koro, profesyonel eğitmenler eşliğinde düzenli provalarla yeteneklerini geliştirme fırsatı bulacak ve çeşitli etkinliklerde sahne alacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, başvuru detayları ve koroya ilişkin detaylı bilgiye 0552 033 99 51 numaralı Whatsapp danışma hattından ulaşılabileceği belirtildi.