Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’i makamında ziyaret eden heyet, deprem sonrası toparlanma sürecindeki son durum ve gündeme ilişkin kritik konuları masaya yatırdı.

“Şehrin Geleceği İçin Birlikte Çalışıyoruz”

TÜRKAV Kahramanmaraş İl Başkanı Hakan Hakkoymaz, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Depremin ağır yaralarını sarma ve şehrimizi yeniden ayağa kaldırma noktasında gösterilen kararlılık takdire şayan. Sayın Başkanımızın samimi ev sahipliği ve çözüm odaklı yaklaşımı, geleceğe dair umutlarımızı güçlendiriyor. Kendisine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz,” dedi.

Görüşmede Ne Konuşuldu?

Toplantıda deprem sonrası şehirdeki yeniden yapılandırma süreci, vatandaşların öncelikli ihtiyaçları ve şehrin kalkınması için yapılması gerekenler detaylı bir şekilde ele alındı. Başkan Fırat Görgel, belediyenin bu süreçte üstlendiği görevler ve hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi verdi.

“Birlik ve Dayanışma Gücümüzdür”

Bu anlamlı buluşma, yerel yönetim ve sivil toplum iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Kahramanmaraş için el birliğiyle çalışmanın önemine vurgu yapılan ziyarette, ortak hedeflerin altı çizildi.