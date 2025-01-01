“Deneyim ve Vizyonla Şehrin Geleceğini İnşa Ediyoruz”

Başkan Osman Okumuş, bu anlamlı buluşmanın önemine vurgu yaparak, “Geçmiş dönem belediye başkanlarımızın bilgi birikimi ve deneyimleri, şehrimizin geleceği için büyük bir hazine. Sayın Milletvekilimiz İrfan Karatutlu’nun da katılımıyla, Kahramanmaraş’ın daha güçlü yarınları için değerli bir toplantı gerçekleştirdik. Birlik ve beraberlik içerisinde şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz,” dedi.

Kahramanmaraş’ın Öncelikleri Masada

Toplantıda, deprem sonrası toparlanma süreci, şehirde devam eden projeler ve vatandaşların öncelikli ihtiyaçları ele alındı. Geçmiş dönem belediye başkanlarının yerel yönetim tecrübeleriyle katkı sunduğu görüşmede, Milletvekili Karatutlu’nun da bölgeye dair çözüm önerileri ve destek mesajları dikkat çekti.

Karatutlu: “Kahramanmaraş İçin El Ele Çalışacağız”

Milletvekili İrfan Karatutlu, yerel yönetimlerin geçmişten bugüne elde ettiği kazanımları değerlendirerek, “Belediyecilik, halkın ihtiyaçlarına doğrudan dokunan bir hizmet alanıdır. Geçmiş dönem belediye başkanlarımızın bilgi birikimleri ve önerileri, Kahramanmaraş’ın geleceği için büyük bir değer taşıyor. Birlik ve dayanışma ruhuyla, şehrimizin kalkınması için çalışmaya devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Ortak Hedef: Daha Güçlü Bir Kahramanmaraş

Bu ziyaret, yerel yönetimlerin ve milletvekillerinin uyumlu iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Kahramanmaraş’ın her alanda kalkınması için dayanışma ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik mesajlar, toplantının temelini oluşturdu.