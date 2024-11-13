Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, İlçesinde çalışmalarını sürdüren Fen İşleri ekipleriyle birlikte çalışmalara katıldı. Depremde ağır hasar alan Türkoğlu’nun yeniden ayağa kalkması adına çalışmalarını aralıksız sürdüren Başkan Karaca ilçe genelinde görüntü kirliliği oluşturan, sokak ve yıkım alanlarında toz oluşumuna neden olan hafriyatların kaldırılması için seferberlik başlattı.

Ekipleriyle birlikte Beyoğlu Mahallesinden çalışmalara başlayan Başkan Karaca Beyoğlu mahallesindeki moloz yığıntılarınınkaldırılmasına bizzat katıldı ve bozulan yolların da onarımını yaptırdı. Hemşehrilerinin sorun ve taleplerini de dinleyen Başkan Karaca, ekiplerine talimat vererek sorunların yerinde çözülmesini sağladı. Beyoğlu’ndan başlayıp 44 mahallede devam edecek çalışmayla ilgili konuşan Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca; “6 Şubat depremlerinden sonra yıkılan binaların, yıkılan duvarların kapatmış olduğu yollar ile yığıntıları ve Beyoğlu’ndaki hafriyatları kaldırmak, bozulan yolları yeniden yapmak için ekiplerimizle buradayız. Yapacağımız çalışmaların sonunda ilçemizde yol sorunu kalmayacak. ” dedi

Beyoğlu mahalle sakinleri ise Türkoğlu Belediye ekiplerinin çalışmalarından memnuniyet duyduklarını dile getirerek Başkan Karaca’ya teşekkür ettiler. Mahalle sakinleri; “Deprem nedeniyle sokak kenarlarında oluşan, boş arazilerde bırakılan moloz yığınları hem sağlığımızı hem de çevremizi olumsuz etkiliyordu. Böyle bir çalışma ilehem sağlık tehdidini hem de görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı. Emeği geçen Başkanımız Mehmet Karaca ve ekibine teşekkür ediyoruz” dediler.