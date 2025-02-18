Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış programına Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, okul öncesi eğitimin çocukların gelişimi için kritik öneme sahip olduğunu belirtti. ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz ise eğitime yapılan yatırımların uzun vadede büyük dönüşümler sağladığını vurguladı. TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ise çocukların geleceğine yapılan bu yatırımın önemine dikkat çekti.

Vali Ünlüer’den Plaket Takdimi

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, eğitime sundukları katkılardan dolayı ING Genel Müdürü Alper Gökgöz ve TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş’a plaket takdim etti.

Okulun Açılışı Yapıldı, Öğrencilere Hediyeler Dağıtıldı

Plaket takdiminin ardından Vali Mükerrem Ünlüer, protokol üyeleri ve öğrenciler açılış kurdelesini birlikte kesti. Törenin ardından sınıfları gezen Vali Ünlüer, öğrencilerle sohbet ederek hediyeler dağıttı.

100 Öğrenci Kapasiteli Modern Anaokulu

Yaklaşık 100 öğrenci kapasiteli ve 4 derslikli olarak inşa edilen ING Türkiye – TEV Anaokulu, modern ve güvenli yapısıyla okul öncesi eğitimde önemli bir ihtiyacı karşılayacak.