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Kahramanmaraşlı Külekçilerden Minyatür Dönüşüm

Kahramanmaraş’ta geleneksel el sanatlarından külekçilik, 500 yıllık tarihi çarşıda yaşatılıyor.

Kahramanmaraşlı Külekçilerden Minyatür Dönüşüm

Kahramanmaraşlı Külekçilerden Minyatür Dönüşüm

Kahramanmaraş’ta geleneksel el sanatlarından külekçilik, 500 yıllık tarihi çarşıda yaşatılıyor.

22 Aralık 2022 Perşembe 14:48

Tarihi Kapalı Çarşıda dedesinden ve babasından kalan asırlık külekçi dükkanı çalıştıran 66 yaşındaki emekli öğretmen Ejder Külekci, külekçilik mesleğini üçüncü kuşak olarak gelecek nesillere aktarmak istiyor.

Elektriğin olmadığı dönemlerde özellikle de kırsal kesimlerde süt ve yoğurt ürünlerini korumak için kullanılan külekler teknolojinin gelişmesiyle bugün artık hediyelik nostaljik ürünler arasında yer alıyor.

Kente gelen turistlerin hediyelik eşya olarak tercih ettikleri minyatür külekler, aynı zamanda çerez üreticileri tarafından da tercih ediliyor.

Artan talep üzerine Kahramanmaraş tarihi Kapalı Çarşısında külek üreticileri minyatür külek üretimine yöneldiler.

İçine yağ, yoğurt, bal koymaya yarayan ve genellikle kapaklı tahta kova olan ‘Külek’ yapımını yıllardan beri bıkmadan usanmadan devam ettiriyorlar.

Hububat ve sıvı besinlerin saklandığı bir kap türü olan küleğin orta kısmına kasnak, kenarlarına ise çember adı veriliyor. Kasnak ve çember yapımında söğüt, kavak, çam, çınar veya dut ağacı kullanılıyor.

Esnek ve yumuşaklığı nedeniyle tercih edilen söğütten her yıl binlerce külek Türkiye’nin dört bir tarafına pazarlanıyor.

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Kahramanmaraşlı Külekçilerden Minyatür Dönüşüm
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