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12 Şubat Kurtuluş Haftası kutlamaları başlıyor!

Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurumlar iş birliğiyle düzenlenecek 12 Şubat Kurtuluş Haftası kutlamaları 6 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek bir dizi etkinlikle başlayacak.

12 Şubat Kurtuluş Haftası kutlamaları başlıyor!

12 Şubat Kurtuluş Haftası kutlamaları başlıyor!

Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurumlar iş birliğiyle düzenlenecek 12 Şubat Kurtuluş Haftası kutlamaları 6 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek bir dizi etkinlikle başlayacak.

04 Şubat 2023 Cumartesi 16:19

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek Kurtuluş Haftası kutlamaları 6 Şubat Pazartesi günü düzenlenecek çeşitli etkinliklerle start alacak. Kurtuluş Haftası kutlamalarının ilk gününde, Maraş’ın Milli Mücadelesini konu alan ‘Çatkapı Tiyatro’ adlı gösteri liselerde öğrencilerle buluşacak. Mehter Takımı da gün içerisinde üstü açık otobüs ile ana caddeler ve mahalleleri ziyaret ederek Kahramanmaraşlıları kutlama törenlerine davet edecek.

Tüm Kahramanmaraşlılar Korteje Davet Edildi

12 Şubat Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında 6 Şubat Pazartesi günü saat 19.00’da yürüyüş korteji düzenlenecek. Valilik önünden başlayacak olan kortej Atatürk Meydanı’na kadar devam edecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yürüyüş kortejine tüm Kahramanmaraşlıların davetli olduğu belirtildi.

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12 Şubat Kurtuluş Haftası Kutlamaları Başlıyor!
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