2. Onikişubat Basketbol Cumhuriyet Turnuvası Tamamlandı

Kültürel ve sportif etkinliklerine ara vermeden devam eden Onikişubat Belediyesi, ilçe sınırlarında bulunan liselerin basketbol takımlarının katıldığı muhteşem bir turnuvayı daha başarıyla noktaladı.

Bu yıl 2’ncisi düzenlenen Onikişubat Liselerarası Basketbol Cumhuriyet Turnuvası’nı ilçe genelindeki liselerden 29 takım katılırken, 400 sporcu takımlarını dereceye girdirebilmek için kıyasıya yarıştı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Basketbol İl Temsilciliği de turnuvanın diğer paydaşı oldu.

Liselerin yoğun ilgi gösterdiği turnuva da oynanan maçlar adeta basketbol şölenine dönerken, dereceye giren takım ve öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Turnuvanın final müsabakalarına Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ünsal, Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karaoğlan da katıldı.

Kızlarda, Atatürk Anadolu Lisesi birinci, Şehit Cemil Kaçmaz Anadolu Lisesi ikinci, Şehit İlhan Güleç Anadolu Lisesi üçüncü, Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.

Erkeklerde ise Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi birinci, Şehit Erol Olçok Anadolu İmam-Hatip Lisesi ikinci, Şehit İlhan Güleç Anadolu Lisesi üçüncü ve Gülizar Şamil Aktaş Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

“Bizlere güzel bir turnuva heyecanı yaşattınız”

Ödül töreninde konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, sportif aktivitelerde gençlerin her zaman destekçisi olacaklarını belirterek, “Küçük yaştan itibaren çocuklarımızın sporun her branşına ilgisini çekmek için Onikişubat Belediyesi olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle beraber bu kabil etkinleri sürdürüyoruz. Daha önce Streetball Basketbol Turnuvası düzenlemiştik. Şimdi ise liselerarası basketbol turnuvamızı tamamladık, arkasından voleybol turnuvamız başlayacak. Ortaokulları da unutmayacağız, onlarla da hem basketbol hem de voleybol turnuvası düzenleyeceğiz. Onikişubat Belediyesi olarak ilçemize kazandırdığımız bütün tesisler sizin emrinizde. Her zaman gelip kullanabilirsiniz. Sportif aktivitelerde tabi ki rekabet olacak, birinci, ikinci ve üçüncü takımlar olacak ama burada beraber olmamız, kardeş gibi mücadele etmemiz önemli. Bizlere bu değerler içerisinde güzel bir turnuva heyecanı yaşattınız. Ben sizlere gönülden, yürekten güveniyorum. İnşallah bu gençlerimiz ülkemizin çok başarılı basketbolcuları olacaklar. Bu kabil turnuvaları ilerleyen dönemlerde daha katılımlı hale getirerek, geliştirip ulusal düzeyde düzenlemeye gayret edeceğiz. Dolayısıyla gençlerimize yapılan bütün etkinlikler değerlidir. Ülkemizin geleceği gençlerimize yatırım yapacağız, hizmetlerimizi ulaştıracağız. Hem sportif müsabakalarda hem eğitim hem de normal hayatınızda daha iyi noktalara ulaşmanız temennisiyle hepinize gönülden başarılar diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin, zihin açıklığı versin. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz da yaptığı konuşmada desteklerinden dolayı Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren okul ve sporculara ödülleri takdim edildi.