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Afşin Belediyesi'nden Sınavlara Hazırlanan Öğrencilere Destek

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde belediye ve İlçe Milliği Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Gerçek Sınavı Yakala" projesi kapsamında, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan 2 bin 604 öğrenciye deneme sınava gerçekleştirildi.

Afşin Belediyesi'nden Sınavlara Hazırlanan Öğrencilere Destek

Afşin Belediyesi'nden Sınavlara Hazırlanan Öğrencilere Destek

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde belediye ve İlçe Milliği Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Gerçek Sınavı Yakala" projesi kapsamında, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan 2 bin 604 öğrenciye deneme sınava gerçekleştirildi.

27 Aralık 2022 Salı 13:01

Afşin belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Eshab-ı Kehf Anadolu Lisesi ziyaretinde, sınava katılan öğrencilere başarılar dileyerek, yapılan deneme sınavları ile ilçe genelindeki öğrencilerin başarısını ortaya çıkarmak istediklerini söyledi.

Eğitim alanında uygulanan projelerle öğrencilerin başarı düzeyini daha da yukarı taşımak istediklerini İfade eden Güven, "İlçe genelindeki öğrencilerimizin katıldığı deneme sınavlarını uzun yıllardır uyguluyoruz. 2021 yılından buyana Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile imzaladığımız 'Gerçek Sınavı Yakala' projesi kapsamında düzenli şekilde yapmaya başladık. Milli eğitim camiamıza işbirlikleri için teşekkür ediyorum. Afşin'de üniversite veya güzel bir lise kazanmak isteyen öğrencilerimizi desteklemek istiyoruz." diye konuştu.

Güven, sınavda yüzde 20'lik dilime giren öğrencilere sanal dershane uygulaması hediye edileceğini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba da ilçe genelinde sınava hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz olarak gerçekleştirilen deneme sınavının öğrencilerin bilgi, beceri ve zaman kullanımını ölçmesini sağladığını dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Afşin Belediyesinden Sınavlara Hazırlanan Öğrencilere Destek
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