Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Gürbüz’den Öğretmenler Günü mesajı
Başkan Gürbüz’den Öğretmenler Günü mesajı
Başkan Güngör, ‘Öğretmenler Günü Kutlu Olsun’
Başkan Güngör, ‘Öğretmenler Günü Kutlu...
Başkan Mahçiçek’ten 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
Başkan Mahçiçek’ten 24 Kasım Öğretmenler...
Bayrak Olayı’nın 103. Yıl Dönümünde Kahoot Bilgi Yarışması
Bayrak Olayı’nın 103. Yıl Dönümünde...
Onikişubat Belediyesi’nden öğretmenlere anlamlı hediye
Onikişubat Belediyesi’nden öğretmenlere anlamlı hediye

Afşin’de Koçovası sarımsağı tohumları toprakla buluştu!

Afşin ilçesinde 750 dekara Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından geçenz yıl tescili yapılan Koçovası Sarımsağı ekimi gerçekleştirdi.

Afşin’de Koçovası sarımsağı tohumları toprakla buluştu!

Afşin’de Koçovası sarımsağı tohumları toprakla buluştu!

Afşin ilçesinde 750 dekara Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından geçenz yıl tescili yapılan Koçovası Sarımsağı ekimi gerçekleştirdi.

23 Kasım 2022 Çarşamba 17:50

Belediye, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığınca yürütülen çalışma kapsamında ziraat mühendisleri gözetiminde tohumlar toprakla buluşturuldu.

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Koçovası Mahallesi kırsalında gerçekleştirilen etkinlikte, 1600 rakımda yaklaşık 750 dekar araziye sarımsak ekimi yapıldığını söyledi.

Koçovası Sarımsağı'nın insan sağlığı için önemli elementleri içinde barındırdığını anlatan Güven, ekim sahasının artırılması için çalışmalar yapılacağını ifade ederek, "Burada toprak çok verimli, suyu temiz. Bu özelliklere iklim özellikleri de eklenince inanılmaz bir ürün çıkıyor ortaya. Geçtiğimiz yıl Koçoavası Sarımsağının Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaretini aldık. Benzer sarımsaklara göre çok üstün yanları var. Özellikle insan sağlığı için önemli elementlerinin başında gelen selenyum elementi yönünden zengin olan Koçoavası Sarımsağı bu bölgenin kalkınması için destek sağlamaya devam edecek." diye konuştu.

Güven, söz konusu ürünün tanıtımı noktasında gerekli adımları attıklarını sözlerine ekledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Kayapınar da Koçovası Sarımsağının coğrafi işaret tescil belgesinin alındığını ve değerinin daha da arttığını dile getirdi.

Patent sürecinde analizleri yapılan Koçovası Sarımsağının dünyaca ünlü sarımsak türleriyle karşılaştırıldığını aktaran Kayapınar, selenyum elementi yönünden Taşköprü Sarımsağı ile hemen hemen aynı değerleri taşıdığını vurguladı.

Son Güncelleme: 23.11.2022 18:02
Anahtar Kelimeler:
Afşin’de Koçovası Sarımsağı Tohumları Toprakla Buluştu!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Gürbüz’den Öğretmenler Günü mesajı
Başkan Gürbüz’den Öğretmenler Günü mesajı
Başkan Güngör, ‘Öğretmenler Günü Kutlu Olsun’
Başkan Güngör, ‘Öğretmenler Günü Kutlu Olsun’
Başkan Mahçiçek’ten 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
Başkan Mahçiçek’ten 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
Bayrak Olayı’nın 103. Yıl Dönümünde Kahoot Bilgi Yarışması
Bayrak Olayı’nın 103. Yıl Dönümünde Kahoot Bilgi Yarışması
Onikişubat Belediyesi’nden öğretmenlere anlamlı hediye
Onikişubat Belediyesi’nden öğretmenlere anlamlı hediye

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber