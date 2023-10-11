Afşin’de tarihi mozaikler bulundu!

Yapılan araştırmalar sonucunda bulunan mozaiğin M.S. 4 ve 5. YY a ait Kilise Mozaiği olduğu düşünülmektedir.

Mozaiğin ana sahnesinde tavus kuşu, ceylan motifi ve bitkisel bezemeler yer almaktadır. Kenar bordüründe içte saç örgüsü, dalga motifi ve en dışta ise çiçek ve baklava deseni yer almaktadır.

Afşin Belediyesi sponsorluğunda yürütülen kazı çalışması sayesinde, tarihin izleri yüzyıllar sonra gün yüzüne çıkarılmıştır. Efsus Turan Mozaik Kazısı, sadece geçmişimize bir pencere açmakla kalmıyor, aynı zamanda tarihimizi daha derinlemesine anlama fırsatı sunuyor.

Afşin Belediyesi Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven kazı çalışmasıyla ilgili şu sözleri söyledi “Topraklarımızda keşfedilmeyi bekleyen tarihe gereken özeni göstermeyi boynumuzun borcu biliyorum. Bu tarihi keşfe destek vermekten ve kazı çalışmalarında rol almaktan gurur duyuyoruz. Efsus Turan Mozaik Kazısı ekibine, bu değerli mirası gün yüzüne çıkarmak için gösterdikleri azim ve özveri için teşekkür ediyoruz.”

Bu buluntu, sadece Afşin’in değil, tüm Türkiye’nin tarihine ışık tutan bir hazine niteliğini taşıyor. Sayın Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Afşin Belediyesi olarak, kültürel mirası koruma ve gelecek nesillere aktarma konusundaki taahhüdümüzü sürdüreceğiz.” sözleriyle kültürel alandaki çalışmaların devam edeceği konusundaki kararlılığını belirtti.