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Ak Parti İlçe Başkanı Hayrullah Koz görevden affını istedi

Ak Parti Kahramanmaraş Türkoğlu İlçe Başkanı Hayrullah Koz, görevinden affını istedi.

Ak Parti İlçe Başkanı Hayrullah Koz görevden affını istedi

Ak Parti İlçe Başkanı Hayrullah Koz görevden affını istedi

Ak Parti Kahramanmaraş Türkoğlu İlçe Başkanı Hayrullah Koz, görevinden affını istedi.

12 Eylül 2024 Perşembe 08:52

Koz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, AK Parti’ye olan bağlılığını vurgulayarak partinin kuruluşundan bu yana hizmet ettiğini belirtti.

Daha önce Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Mustafa Çakar, Göksun İlçe Başkanı Mustafa Akgül ve Nurhak İlçe Başkanı Arif Gevrek'in istifalarıyla başlayan süreç, Koz’un ayrılmasıyla devam etti.

Koz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’ye katkıda bulunmanın gururunu yaşadığını ifade etti ve teşkilat üyelerine destekleri için teşekkür etti.

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Ak Parti İlçe Başkanı Hayrullah Koz Görevden Affını Istedi
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