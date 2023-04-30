‘Akademisyen Anne’ Ebeveynlere Seslenecek

Şehrin yeniden imarı ve hayatın normale dönmesi noktasında altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan su hizmetlerine tüm alanlarda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, farklı yaş gruplarına yönelik psiko-sosyal desteklerine de devam ediyor.

Deprem sonrası onlarca rehabilitasyon etkinliğini çocuklarla buluşturan Büyükşehir, şimdi de ‘Akademisyen Anne’ olarak bilinen ve ‘Benim Adım Deprem’ adlı kitabın yazarıEğitimci – Yazar Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal’ın katılımıyla söyleşi etkinliği düzenleyecek. 30 Nisan Pazar günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 13.00’da başlayacak. Deprem sonrası çocukların yaşadığı travmalar, normalleşme süreci, ebeveyn-çocuk ilişkisi, çocukların psiko-sosyal gelişimi ve aile yaşantısının çocukların pedagojik gelişimine etkisi gibi pek çok konunun ele alınacağı söyleşide katılımcılara ‘Benim Adım Deprem’ adlı kitap da hediye edilecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, etkinliğe başta ebeveynler olmak üzere tüm Kahramanmaraşlıların davetli olduğu belirtildi.