Ali Kayası eşsiz güzelliğiyle büyülüyor!

Şehrin tekrar ayağa kaldırılması ve hayatın normal dönmesi noktasında tüm alanlarda çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Doğa Yürüyüşleri’ etkinliği, deprem sonrası ilk kez doğaseverlerle buluştu. Toplamda 100 kişinin katıldığı yürüyüşün ilk rotası, şehrin en önemli doğal güzelliklerinden Ali Kayası oldu.

Toplamda 7 kilometrelik parkurun kat edildiği etkinlikte katılımcılar, bir yandan spor yaparken bir yandan da doğanın, temiz havanın ve manzaranın tadını çıkardı. Çekilen fotoğraflarla anılarını ölümsüzleştiren doğaseverler, etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Doğa Yürüyüşleri etkinliğinin doğaseverlerle buluşmaya devam edeceği belirtildi.