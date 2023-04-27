Ali Öztunç: “Ak Parti Kahramanmaraş’ı hep kandırdı”

Yoğun bir şekilde Kahramanmaraş’ın ilçelerini ve en uzak mahallelerini ziyaret etmeye devam eden atom karınca Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ali Öztunç, “AK Parti Kahramanmaraş'ı oy deposu olarak görüyor. Çantada keklik görüyor. O yüzden de Kahramanmaraş'a istenilen yatırımları yapmıyor. Çok değer vermiyor. Ne de olsa vatandaş bize oy veriyor diye bakıyorlar. Kimi göndersek kazanıyor diye bakıyorlar. O yüzden Kahramanmaraş'a çok değer verilmiyor ama bu sefer vatandaşın bir tepki göstereceğini düşünüyorum. Saha da bu tepkiyi net bir şekilde görüyoruz. Dip dalganın olduğunu görüyorum”dedi.

Konuşmasında özellikle Kahramanmaraş'ın sorunlarının yıllardır artarak devam ettiğine vurgu yapan Öztunç, “Kahramanmaraş’ın yıllardır artarak devam eden ve canına tak dedirten sorunları var. Bu problemler yükselen tepkilere rağmen çözülmediği için artık kronik hale geldi. Başbakan Yardımcısı, Bakan ve çok sayıda Milletvekili ve Belediyi teslim eden Kahramanmaraş halkı derdine derman bulamadı. İktidar ellerinde büyük bir güç olmasına bu şehrin sorunlarını büyüttü ve önümüzde dağ gibi gösteriyor. Emin olun bu sorunlar çözülemeyecek sorunlar değil. Bunların çözümü de inşallah bizim iktidarımızdaki benim vekilliğimde gerçekleşecek. Hızlı tren sözü verdiler, hızlı tren gelmedi. Hızlı tren o kadar hızlı geldi ki bizi görmeden bizde treni görmeden geçti komşu şehirlere gitti. Yalan olduğu ortaya çıktı. Stadyum sözü verdiler ellerinde dev stadyum fotoğrafları gösterdiler yine yalan olduğu ortaya çıktı. Pek çok sözleri var. Hepsinin hikaye olduğunu bugün herkes görüyor. Komşular aldığı yatırımları birer birer hayata geçirirken biz de bakıp iç geçiriyoruz. Yerel yönetimler daha da fena görüyorsunuz göreve gelen AKP'liler zaten çalışmıyorlar. Depremde de sınıfta kaldılar hepsine vatandaş şahit oldu. AK Partili belediyeler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyeleri depremde Mansur Yavaş'ın çeyreği kadar bile çalışmadı. Şimdi hesap zamanı, karne zamanı. 14 Mayıs'ta vatandaş karnesini verecek. O karnede herkes görecek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük bir teveccüh olacak, bunu gerçekleştireceğiz. Biz de beş yıl boyunca halkımızın her derdine koştuk daha da güçlü olup daha da büyük hizmetler yapacağız”diye konuştu.