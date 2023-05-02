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Ali Öztunç, “İthal adaylar gider yine beni görürsünüz”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ali Öztunç, İnsanları kutuplaştırıp önyargı duvarları örenler o duvarın altında kaldı. Biz Kahramanmaraş aşığı olduğumuzu tek derdimizin her şeyimiz olan memleketimize hizmet etmek olduğunu herkese gösterdik.

Ali Öztunç, “İthal adaylar gider yine beni görürsünüz”

Ali Öztunç, “İthal adaylar gider yine beni görürsünüz”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ali Öztunç, İnsanları kutuplaştırıp önyargı duvarları örenler o duvarın altında kaldı. Biz Kahramanmaraş aşığı olduğumuzu tek derdimizin her şeyimiz olan memleketimize hizmet etmek olduğunu herkese gösterdik.

02 Mayıs 2023 Salı 11:14

Milletvekilleri halkına hizmet etsin diye seçilir diyen Öztunç, Son genel seçimlerin ardından Milletvekillerinin ne yaptığı ortada. Dün mazbatayı alıp bir sonraki seçime kadar bu şehrin halkını görmeyen onların dertlerini ve taleplerini yok sayanlar yarın da aynısını yapacak. Kahramanmaraş halkı Milletvekilinin nasıl olması gerektiğini çok iyi biliyor. Seçildiğim gün 700 bin oy aldım demiştim. Bu beş yılda herkesin milletvekili olmak için elimden geleni yaptım. Sokakta başım dik yürüyorum çünkü beş yaşında bir çocuk dahi Ali Öztunç’un telefonunu bilir ve aradığında ulaşır. Halkın içinden olmayan bu şehrin dertlerini taleplerini bilmeyen yarın yine çekip gider ve beş yıl daha yüzünü göremezsiniz.

Bugün Allah’a şükürler olsun Ak Partilisi de MHP lisi de başka partilisi de Ali Öztunç sen telefonumuza baktın bizim için elinden geleni yaptın diyor. İşte benim servetim budur. Bir tek kişinin bile yarasını sararsam ya da vesile olursam benden mutlusu yoktur. Keşke herkes şehrinin sorunlarını açıkça ifade edip çözümü için çaba harcasa. Emin olun o zaman şehrimizde de sorun kalmaz. İnsanları kutuplaştırıp önyargı duvarları örenler o duvarın altında kaldı. Biz Kahramanmaraş aşığı olduğumuzu tek derdimizin her şeyimiz olan memleketimize hizmet etmek olduğunu herkese gösterdik. Ortak paydamız şehrimiz olsun. Göreve gelen herkes beş yılı elini kaldırıp indirmekten fazlasını yaparak geçirsin ve helallik alsın”diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Ali öztunç“İthal Adaylar Gider Yine Beni Görürsünüz”
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