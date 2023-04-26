Ali Öztunç, Kahramanmaraş’ta Hasar Tespit Çalışmaları Yeniden Yapılmalı

Kahramanmaraş halkından Hasar Tespit çalışmaları konusunda çok yoğun şikayet ve talep geldiğini açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili adayı Ali Öztunç, “Günlerdir sokaklardayız. Halkımızın içinde hem ihtiyaçlara koşturuyor hem de talep ve şikayetleri dinliyoruz. Kahramanmaraş halkı “bizim sesimizi yüksek sesle dile getiriyorsun ne olur şu hasar tespit çalışmalarında ki sorunları dile getir herkes mağdur”diyor. Bende bu şehrin bir Milletvekili olarak bu haklı seslenişe katılıyorum ve bu sorunun çözümü için var gücümle çaba harcıyorum. Depremin vurduğu Kahramanmaraş halkı mağdur, binlerce insanımız bu hasar tespit konusunda perişan oldu.

Nereye şikayet etseler insanlar sonuç alamıyor. Buradan çağrıda bulunuyorum. Arkadaşlar Kahramanmaraş’ta hasar tespit çalışmaları acilen yeniden yapılmalı. Çok fazla soru ve çok fazla şikayet var. Halk derdini anlatmaktan yoruldu ama hala ilerleme yok. Artık krize dönüşen bu husus bir an önce yeni bir çalışma ile adam akıllı elden geçirilmeli. Binlerce hemşerimiz mağdur oldu ve perişan oldu. Bakın yanı başımızda Malatya da hasar tespit çalışmaları büyük şikayet ve tepkilerden dolayı yenileniyor. Kahramanmaraş halkı sahipsiz mi? Neden bizim insanımızın bu çağrısına herkes kulak tıkıyor”dedi.

Hasar Tespitlerinde büyük sorun ve hile var

Yurttaşlarımız hasar tespit çalışmalarından kaynaklı mağduriyetlerin had safhaya ulaştığını bildiriyor. Saha da biz de net bir şekilde görüyoruz ki Kahramanmaraş’ta hasar tespit çalışmaları acilen yenilenmeli. Ağır hasarlı, Orta hasarlı, Az hasarlı tüm çalışmalar sağlıklı bir şekilde yenilenmeli. Canını, ailesini, evini, iş yerini kaybeden İnsanlarımız var. Acımız hala taze. Bu kayıplar yetmezmiş gibi hasar tespitlerde ki sorunlar da halkı isyan ettirdi. Bu konu çok önemli. Lütfen bir an önce Kahramanmaraş’ta da bir karar ile hasar tespitleri yeniden yapılsın. Ağır hasarlı, orta hasarlı, az hasarlı ne varsa doğru ve temiz bir çalışma ile ortaya çıksın. Birinin evi az hasarlı vatandaşa orta hasar yazılmış. Kiminin evi ağır hasarlı az hasarlı yazılmış. Bu çalışmalar kafalarda soru işareti bırakmayacak şekilde yeniden yapılmalı. İnsanlarımızın mağduriyeti giderilmeli”diye konuştu.